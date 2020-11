Maltempo a Golfo Aranci, notte tranquilla ma l’allerta resta massima

Fortunatamente non si sono registrate particolari criticità a Golfo Aranci.

Nottata tranquilla sul fronte maltempo a Golfo Aranci dove fortunatamente non si sono registrate criticità. L’allerta resta comunque alta e il monitoraggio continuerà per tutta la durata dell’allerta meteo che, per ora, è valida per l’intera giornata di oggi.

“Mi raccomando quindi di usare sempre prudenza, nonostante il miglioramento delle condizioni meteo. Desidero fin da ora ringraziare chi ha garantito la vigilanza ed il controllo durante tutte queste ore difficili. Dalla Prefettura al COC, alla nostra Polizia locale, alle forze dell’ordine e del volontariato, ai Barracelli e alla Protezione civile. Grazie infine alla cittadinanza per aver ascoltato con pazienza e responsabilità i consigli che le Autorità hanno fornito”, ha commentato il sindaco Mario Mulas.

