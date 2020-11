Dopo l’autopsia martedì i funerali di Piera Bacciu, l’anima dell’informagiovani di Olbia

Si terranno martedì primo dicembre alle 10 e 30 a Berchideddu i funerali di Piera Bacciu, scomparsa lo scorso 24 novembre. Molto conosciuta a Olbia, era l’anima dell’informagiovani e punto di riferimento per i tanti ragazzi che si rivolgevano allo sportello per chiedere consigli e suggerimenti.

I funerali sono stati sospesi per una settimana, perché i famigliari la mattina stessa della morte della propria congiunta, si sono rivolti ai carabinieri di Olbia, per accertare le cause della morte di Piera, che sino alla sera prima avevano sentito telefonicamente e pareva tranquilla e serena e si stesse riprendendo dall’ aggravamento della malattia che da tempo l’aveva debilitata.

La cinquantenne al momento della morte si trovava ricoverata presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia da una ventina di giorni. A seguito della denuncia della famiglia, la Magistratura ha disposto l’autopsia sul corpo della signora Bacciu, avvenuta presso il cimitero vecchio di Olbia il giorno 27 novembre. Un’indagine per chiarire con certezza quale sia stata la reale causa della morte.

Ieri la salma è stata riconsegnata ai famigliari per la celebrazione delle esequie.

(Visited 304 times, 304 visits today)