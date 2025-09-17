A Golfo Aranci arriva “Moove Music & Sport”

Questo weekend Golfo Aranci si accenderà con gli appuntamenti di “Moove Music & Sport“, un evento dinamico sul Lungomare. Sport, musica dal vivo e divertimento per tutti, assieme a Colora la Corsa, una gara colorata e festosa che trasforma le strade in un’esplosione di allegria e movimento.

Due giorni di eventi

“Il 19 settembre in collaborazione con Pao podistica amatori Olbia si terrà la prima edizione della “Golfo Aranci Colora la corsa”, manifestazione podistica non competitiva di 6 km, su percorso cittadino. Possono partecipare persone di ogni età ad una camminata che sarà colorata con la presenza di postazioni che distribuiranno i kit per far esplodere di colore questa magnifica serata di metà settembre. La partenza è fissata per le ore 19,30 presso la piazza Cossiga per un circuito di 2 KM da ripetere per tre volte”.

“Per completare un weekend di sport il 20 e il 21 settembre il Lungomare di Golfo Aranci si trasformerà in una vera e propria palestra a cielo aperto grazie a “MOOVE – Il Villaggio della Musica e dello Sport”, un evento unico che unirà sport, musica, divertimento e cultura del benessere in due giornate tutte da vivere. L’iniziativa, ideata e organizzata dall’agenzia di comunicazione ed eventi Enjoy Communication farà di Golfo Aranci una cittadella esperienziale in cui adulti, ragazzi e bambini potranno avvicinarsi a tante discipline sportive e vivere un’atmosfera festosa e coinvolgente”.

Tornei

“Durante le due giornate i partecipanti, senza distinzione di età, potranno prendere parte a tornei di pallavolo, basket e tennis. Oltre a provare gratuitamente, con l’assistenza di istruttori qualificati, discipline come scherma, windsurf, tessuto aereo, pilates, ginnastica artistica e molte altre attività. Dal fitness agli sport acquatici, il Lungomare di Golfo Aranci sarà animato da un’energia contagiosa. Il Villaggio ospiterà anche stand dedicati allo sport e al benessere psicofisico, con la presenza di medici sportivi, fisioterapisti, chiropratici e operatori del turismo sportivo. Un’occasione per scoprire nuovi approcci al movimento e alla cura di sé”.

“L’elemento musicale sarà protagonista con un palinsesto di DJ set che accompagneranno entrambe le giornate.

Ogni pomeriggio, dalle 15:30 alle 20:00, si alterneranno alla console i DJ del Moove: Alice BK, Fabio Even, Michele Degortes e Zichina. Regalando al pubblico un sottofondo vibrante e coinvolgente.

Imperdibili due momenti clou della manifestazione:

Sabato 20 settembre – ore 19:30: presentazione ufficiale della squadra di II Categoria A.S.D. Golfo Aranci

Sabato 20 settembre – ore 21:00: grande serata con DJ Gaudino e il suo show “I Want My 90’s”

