Le lamentele dalla spiaggia di Baia Caddinas per le auto sempre accese a Golfo Aranci.

A Baia Caddinas, Golfo Aranci, diverse persone hanno notato la strana presenza di gruppi di auto di grossa cilindrata e van rigorosamente neri, con vetri oscurati, e soprattutto col motore costantemente acceso. Presidiati costantemente, ovviamente, dai rispettivi autisti. Il tutto può perdurare alcune decine di minuti o addirittura ore.

Oltre che un rumore costante che ad alcuni risulta fastidioso, un altro problema lamentato da alcuni frequentatori della spiaggia è quello dell’aria in alcuni momenti irrespirabile nell’adiacente spiaggia, a causa dei gas di scarico delle auto sempre accese.

Una situazione che un turista ha documentato per noi in un video: come si vede le auto nere sono tutte col motore acceso. Non immaginiamo se con l’aria condizionata accesa, anche se potrebbe essere verosimile, dato che in una delle auto si vedono le sagome di un autista e di un probabile uomo di scorta coi finestrini chiusi. “E’ vietato dalla legge”, lamenta il turista. Ed effettivamente, sostare con motore e aria condizionata accesi comporterebbe una sanzione che varia dai 216 ai 432 euro. A stabilirlo il Codice della Strada, articolo 157 comma 7-bis: “È vietato tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo allo scopo di mantenere l’impianto di aria condizionata nel veicolo”.

Le auto a Golfo Aranci potrebbero essere costantemente accese per motivi di sicurezza. E’ evidente che tenere il motore acceso consenta una più rapida partenza in caso di necessità. Oppure potrebbe trattarsi di un vezzo, una comodità per coccolare ulteriormente il fortunato – e probabilmente, facoltoso – passeggero. Sta di fatto che alcuni hanno notato, nei giorni in cui le misteriose auto con autista compaiono al porto, la presenza di enormi yacht in rada. Coincidenza?

