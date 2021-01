Il progetto di Golfo Aranci.

Le facciate di Golfo Aranci saranno decorate dai murales, che ricorderanno la storia del paese. La pandemia ha cancellato i grandi eventi che avevano reso il comune costiero protagonista di ogni estate, ma non ha spento la voglia di cultura e bellezza. Per questo motivo, dopo la mostra fotografica di Marianne Sin-Pfältzer sulle facciate delle case, l’amministrazione comunale intende promuoversi attraverso l’arte, acquisendo delle proposte progettuali per la realizzazione di alcuni murales.

I soggetti dovranno avere un’attinenza alle tematiche locali, al Mumart, alla storia di Golfo Aranci e allo sviluppo futuro del territorio al fine di creare un’unione culturale locale. Una specie di itinerario artistico, storico e letterario in grado di coinvolgere un po’ tutti, grandi e piccoli, turisti e curiosi, nel quale anche i residenti si possano sentire partecipi.

Ad iniziare dalla scelta dei singoli dipinti, dei muri da dipingere e, se necessario, della tematica da scegliere. L’obiettivo è iniziare le decorazioni entro l’estate. Insomma, dopo la mostra all’aperto con le fotografie di Marianne Sin-Pfältzer, le facciate delle case tornano ad abbellirsi.

