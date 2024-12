A Golfo Aranci un Natale magico tra Disney e candele

Il magico Natale di Golfo Aranci.

Appuntamento magico a Golfo Aranci con il Concerto di Natale fra centinaia di candele. L’international String Quartet all’interno della nuova e accogliente Tensostruttura in Piazza Cossiga a Golfo Aranci proporrà un emozionante viaggio attraverso la musica classica grazie anche alla luce di centinaia di candele capaci di incantare il pubblico, trasformando lo spazio in un luogo di incanto e meraviglia.

Non sarà solo un concerto, ma una vera e propria immersione in un mondo di emozioni e suggestioni, capace di portare la musica e l’arte a un livello superiore, creando un’esperienza che va di là dalle parole. L’atteso concerto per soprano, pianoforte, archi e candele è fissato per il prossimo 20 dicembre a partire dalle ore 18. Grazie alla magia creata dai musicisti, sarà possibile ascoltare versioni uniche di alcune fra le più celebri canzoni, dalle colonne sonore dei film più amati, ai classici di sempre, fino alle canzoni più note da Mamma a Granada, da Un amore così grande a Tu che mi hai preso il cuor, fino a Caruso, intramontabile successo senza tempo.

Il 22 dicembre sbarcherà a Golfo Aranci l’atteso spettacolo Disney Show, lo show più originale di sempre. Sul palco le voci di Alessio e Serena Cartamantiglia, (da quattro anni corista di Renato Zero), ballerine, professioniste e i magici personaggi Disney. Alle 16:30, ad anticipare lo spettacolo vero e proprio, penseranno i protagonisti tanto attesi dai bambini per foto ricordo e incontri divertenti in piazza Cossiga, nello spazio antistante alla tensostruttura.

Sarà un viaggio fra i cartoni animati dagli anni 50 in poi, da Cenerentola a Re Leone, da Aladino a Frozen, dalla Sirenetta a Oceania, con Minni sul palco per unire ogni storia. Un grande musical, con effetti speciali e luci capaci di incantare i bambini e le famiglie con uno spazio speciale dedicato ai più piccoli impegnati in danze divertenti con i beniamini di sempre Masha e Orso .

Sul palco anche i personaggi più amati: Topolino, Paperino, Paperina, Pippo, Pluto e gli adorabili Pj Masks – Superpigiamini accompagnati da un’intraprendente Minni presentatrice. Un cast da favola con attori, cantanti, ballerine professioniste e pupazzi per uno show degno di questo nome. Uno show che sa divertire e a tratti emozionare, capace di far sognare, almeno per un paio d’ore.

I due spettacoli con ingresso libero e gratuito, sono organizzati con il sostegno dell’amministrazione comunale di Golfo Aranci e inseriti nel ricco calendario con il marchio Golfo Aranci Mon Amour.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui