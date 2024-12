Ritorna a Olbia la 28esima edizione del Miracolo di Natale

Il Miracolo di Natale a Olbia.

Giovedì 19 dicembre, a partire dalle ore 9 fino alle 21, si terrà la 28esima edizione del “Miracolo di Natale” a Olbia, presso la scalinata di piazza San Simplicio. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Olbia, è organizzata da Anteas Gallura Odv in collaborazione con l’associazione Giovani Internazionali Olbia, l’associazione “Franca Giua” e l’Auser filo d’argento.

L’evento invita i cittadini a partecipare attivamente alla raccolta di donazioni per chi è in difficoltà. “Anche quest’anno invitiamo i nostri concittadini a donare con il grande cuore di sempre – ha dichiarato l’assessora ai Servizi alla Persona, Simonetta Lai -. Si possono donare alimenti a lunga conservazione e articoli per bambini”.

Una giornata di solidarietà che conferma l’impegno della comunità olbiese nel supportare chi ha bisogno, soprattutto durante le festività natalizie.

