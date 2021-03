Il risultato dello screening a Golfo Aranci.

Ottime notizie a Golfo Aranci dove non sono stati riscontrati casi di positività al coronavirus nello screening effettuato sulla popolazione organizzato da Comune e Ats dopo il passaggio in zona rossa.

“Non è il momento di dichiararci zona bianca, ovviamente ogni miglioramento si adeguerebbe all’ordinanza Nazionale che attualmente attesta la Sardegna come Zona Arancione – Medio Rischio”, commenta il sindaco Mario Mulas. Quel che è certo però è che il risultato ha fatto tirare un grosso sospiro di sollievo dopo l’aumento dei casi rilevato nei giorni scorsi.

“E’ il momento di concentrarci per prepararci alla ripresa economica, non appena ci verrà consentito riaprire. Ma è anche il momento di pensare a tutti i nostri concittadini che in questo momento stanno combattendo con questo male e che nonostante ciò stanno tifando per tutta la comunità. E’ il momento di guardare al domani con ottimismo, con rinnovata prudenza e fiducia nel futuro“, conclude il primo cittadino.

(Visited 111 times, 111 visits today)