Il nuovo parco urbano di Golfo Aranci che nascerà dalla ristrutturazione di quello di via Diaz alla memoria dell’avvocato Angela Madeddu. Lo ha comunicato il sindaco Mario Mulas al consiglio comunale.

“Un’amica di tutto il paese, prematuramente scomparsa, meritava il nostro ricordo anche attraverso un luogo pubblico così importante per la nostra comunità – ha commentato il primo cittadino – . Angela fra le altre sensibilità aveva quella per il verde e siamo sicuri che da lassù sarebbe felice di questo posto. La nostra idea ha trovato il gradimento della sua famiglia e non vedo l’ora di tagliare il nastro del nuovo parco Angela Madeddu”.

