Il calendario degli eventi di Golfo Aranci.

Un Natale ricco di eventi a Golfo Aranci. Dall’8 al 6 gennaio una serie di manifestazioni musicali, di animazione e eno-gastronomiche per grandi e piccini.

“The Christmas Park”, il famoso Villaggio di Natale di Golfo Aranci, riaprirà mercoledì 8 dicembre 2021 alle 15:30 con una grande festa per accogliere l’arrivo di Babbo Natale e dei suoi elfi. Nel Villaggio di Natale di Golfo Aranci l’atmosfera è davvero magica, con la casa di Babbo Natale e la sua slitta, il Villaggio pieno di luci colorate e un albero di Natale così grande che tocca il cielo. Tanti i laboratori, la musica e gli spettacoli. Nella casa di Babbo Natale, dall’8 al 23 Dicembre, i bambini potranno incontrare Babbo Natale, consegnare la letterina, ascoltare il racconto animato della Fiaba di Natale, divertirsi con gli Elfo Lab e novità di questo Natale fare un giro della piazza a bordo della slitta.

L’8 dicembre ci sarà la festa di apertura del Villaggio con una grande festa di animazione per i bambini, con mascotte natalizie, balli e coreografie con la scuola di danza e fitness Black Swan.

Il programma di Natale a Golfo Aranci.

Tanti anche gli spettacoli musicali e gli eventi solidali. Sabato 11 ci sarà il The Chiterras The Acoustic Guitar Night, uno spettacolo con tre eccezionali chitarristi che si alterneranno sulla scena: Mauro Mibelli (Ethnic Fingerstyle), Reno Brandoni (Fingerpicking), Gavino Loche (Contemporary Fingerpicking).

Domenica 12 una giornata ricca di attività solidale con Natale per tutti, con la raccolta giocattoli nuovi o in buone condizioni per garantire dei regali anche ai piccoli che vivono in situazioni di disagio e difficoltà economiche. Il Villaggio di Natale promuove questa giornata di Natale in sinergia con i servizi sociali del Comune di Golfo Aranci e la Caritas parrocchiale San Giuseppe. La raccolta dei doni si terrà durante tutta la giornata di domenica 12 dicembre. Entro il 23 dicembre i pacchi regalo saranno consegnati ai bambini.

Domenica 12 e domenica 19 dicembre, con Natale da gustare, all’interno di The Christmas Park sarà allestito un corner eno-gastronomico dove piccole e giovani realtà artigianali del territorio offriranno al pubblico degli assaggi della loro produzione, dai vini di Luras al miele di Pattada, dalla birra artigianale di Arzachena ai formaggi di Ozieri.

Sabato 18 ci sarà lo spettacolo di teatro- circo Happiness di e con Marcella Meloni, mentre domenica 19 avrà luogo La Festa della Famiglia. Durante tutta la giornata sarà allestita un‘area di oltre 200 mq verrà allestita con giochi antichi tradizionali in legno tutti realizzati interamente a mano. Durante la mattina lo spettacolo del gruppo di Sbandieratori e Musicisti di Iglesias con uno spettacolo dal sapore antico vivace e colorato. Nel pomeriggio da piazza Cossiga la slitta con a bordo Babbo Natale e i suoi Elfi aiutanti partiranno a capo di un grande corteo con Devi Funky Band di Olbia, giocolieri e farfalle luminose sui trampoli e una sfilata sul lungomare. Sempre nella stessa piazza, continuerà lo spettacolo a bordo del fantastico Treno Clown di Gurdulù Teatro si partirà per un bellissimo viaggio tutti insieme.

Mercoledì 22 andranno in scena il Gran Galà di Natale, presentato da Giuliano Marongiu, con artisti e figuranti, il coro “Tell the Gospel“, La Big Band Funky Jazz Orchestra con almeno 15 elementi, unica in Sardegna. Una rappresentanza con costumi folcloristici di 10 paesi con circa 30/40 figuranti, Il famoso gruppo Incantos, Laura Spano, Lucia Budroni. Giovedì 23 dicembre, ci sarà una festa con acrobati, musica e giocolieri e domenica 26, lo spettacolo Christmas Magic Cartoons, con due cantanti, un presentatore, le coreografie di 8 ballerine e un attore di musical, che eseguiranno le più belle colonne sonore dei film della Walt Disney. Il filo conduttore di tutti i personaggi sarà sempre Minnie che presenterà ed animerà la serata del bellissimo musical.

Primo dell’anno in musica con lo spettacolo “Voglio Tornare negli anni ‘90”. Un concerto quasi interamente dedicato alla musica dance degli anni 90 con artisti famosi in quegli anni. Primi fra tutti i Carolina Marquez con il suo tormentone Sing la la la, il noto cantante dei cartoon Giorgio Vanni e infine Pippo Palmieri dello Zoo dI 105. Il 6 gennaio arriva la Befana con “Befana Flash Mob”, balli in piazza, i giochi antichi e zucchero filato per tutti. Gli eventi del Villaggio di Natale sono organizzati per il Comune di Golfo Aranci dall’agenzia di eventi e comunicazione Enjoy Communication di Viola Angioi. Le date del 22, 26 dicembre e 1 gennaio sono a cura dell’Agenzia di Eventi RG Music.