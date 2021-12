Addio a Simone Orrù.

Grande lutto ad Arzachena per la scomparsa, a soli 50 anni, di Simone Orrù. Una tragedia che sta sconvolgendo tutti. Era il marito dell’assessora comunale ai Servizi Sociali Gabriella Demuro, aveva un’agenzia di rappresentanza.

Sei mesi fa la scoperta di una brutta malattia e l’inizio della battaglia contro il male. Anche il primo cittadino Roberto Ragnedda ha espresso il suo dolore per la grave perdita. Lascia una figlia piccola. “Era una persona molto ben voluta, piacevole e di valori, gran lavoratore, sportivo ed attaccato alla famiglia – ha detto il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda -. Lascia un vuoto enorme ed oggi la nostra comunità è molto più povera per aver perso una gran bella persona ed un figlio buono. Tutta la comunità arzachenese è vicina a Gabriella e ad Ambra e si stringe attorno a loro in un lungo e forte abbraccio”.