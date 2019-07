L’iniziativa per lo stage calcistico “Poker d’assi d’estate”.

Saranno quattro campioni del calcio italiano – Roberto Pruzzo, Odoacre Chierico, Giuseppe Giannini e Bruno Giordano – ad allenare i piccoli calciatori che si iscriveranno al “Poker d’assi d’estate” uno stage calcistico per bambine e bambini dai 6 ai 16 anni che si terrà questa estate a Golfo Aranci.

L’iniziativa della Top Academy ha trovato la collaborazione dell’amministrazione comunale che mette a disposizione di allenatori e piccoli atleti il nuovo campo comunale.

Il nuovo impianto sportivo di Golfo Aranci verrà inaugurato domenica 28 luglio alle 19 e 30 con la presentazione del camp estivo e con una serata che ripercorrerà le tappe delle carriere calcistiche dei quattro campioni.

“Sono molto felice che questi campioni del nostro calcio abbiano scelto Golfo Aranci per la loro iniziativa; con il loro camp estivo il nostro comune amplia la sua offerta in termini di servizi ai nostri ragazzi e ai turisti che in questo momento visitano il nostro comune” ha dichiarato il Sindaco Mario Mulas.

Gli allenamenti si terranno tutti al campo comunale di Golfo Aranci ogni sera dal lunedì al venerdì fino a tutto il mese di agosto.

