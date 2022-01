Il progetto di Golfo Aranci.

Si sta discutendo sul progetto di una linea Olbia-Golfo Aranci fino a Capo Figari, che prevede la realizzazione un nodo intermodale che potenzierà la linea ferroviaria, fino alla spiaggia di Cala Moresca. Ma Golfo Aranci rincorre un sogno: quello del recupero dell’area, inserito anche nel programma elettorale del sindaco Mario Mulas.

Altro che binari. In un rendering emerge il futuro dell’area, con passeggiate, panchine e grandi aree verdi fino a Cala Moresca. Il progetto prevede anche la riqualificazione del sito archeologico del Pozzo Sacro Milis. Ipotesi che il sindaco Mario Mulas aveva anticipato già nel 2019. “Non ci vogliamo fermare – aveva affermato il primo cittadino -, stiamo per realizzare il progetto più ambizioso della città: la riqualificazione di tutta l’area attualmente occupata dal deposito dei binari, partendo dalla Piccola per realizzare un grande polmone verde. Con il recupero dell’area potremmo investire, finalmente, nella tutela e nello sviluppo del Pozzo Sacro. I lavori prevedono l’abbattimento della sopraelevata, con una nuova viabilità portuale, il recupero dei binari con il nuovo parco urbano e il ripristino delle spiagge attualmente occupate delle massicciate”.

In una recente dichiarazione alla nostra redazione, risalente allo scorso novembre, Mario Mulas aveva rinnovato l’intenzione di riconvertire l’area. “Penso che oggi la città debba liberarsi dalla presenza dei binari – aveva detto il sindaco -, perché una volta davano economia ma oggi bisogna convertire quelle zone e magari renderle verdi, eliminando i binari inutilizzati e realizzare una viabilità alternativa per allontanarli dalle zone più belle, come quella del pozzo sacro”.