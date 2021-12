Il rischio idrogeologico a Golfo Aranci.

Caduti 166 millimetri di pioggia in 36 ore su Golfo Aranci e ingenti danni causati dal maltempo del mese scorso. L’amministrazione comunale ha pronti dei progetti contro il rischio idrogeologico. Nel paese si fa la conta dei danni dell’ultimo temporale e la minoranza del Consiglio comunale ha richiamato all’attenzione della maggioranza la necessità di fare alcuni interventi contro il rischio idrogeologico. “Ci sono stati dei danni nelle attività commerciali e abitazioni della terza spiaggia, la casa di riposo San Giuseppe che era stata appena ristrutturata per ripartire – ha detto il consigliere Giorgio Muntoni -. A livello di prevenzione chiediamo una maggiore attenzione da parte del Comune sulla pulizia periodica da fare appena finisce l’estate”.

Il primo cittadino Mario Mulas ha risposto alla minoranza, che gli interventi sono avvenuti, ricordando che “nonostante 166 millimetri, un triste record, non c’è stato alcun danno nelle persone”, che “alle 2 abbiamo attivato il Coc” e che “a mezzogiorno le nostre strade erano pulite dagli interventi da parte di imprese e che i canali sono stati puliti dopo l’estate”.

Dall’amministrazione comunale pronti nuovi i lavori e un piano per risolvere il problema del rischio idrogeologico. “Un ingegnere idraulico si è reso conto laddove persistono quelle criticità storiche – ha aggiunto il sindaco -. Siamo in attesa di una relazione dettagliata e qui voglio sottolineare che c’è un progetto contro il rischio idrogeologico e c’è anche un altro intervento per canalizzare l’acqua”.