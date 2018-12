Rivede sui social i suoi 4 cani portati via ingiustamente

La triste storia di 4 cocker.

Dopo 8 mesi la padrona rivede i suoi 4 cocker in foto sui social. Erano stati dati in affidamento in un canile e poi affidati a dei nuovi proprietari, che non vivono in Sardegna. La vicenda viene raccontata dal quotidiano La Nuova Sardegna. Pare che i cani siano stati presi alla proprietaria, che vive a Golfo Aranci, per un presunto abbandono che a quanto pare non c’è mai stato. La padrona era via per qualche giorno e aveva affidato i suoi animali a una persona di fiducia. Ma così non è stato, incolpata di maltrattamenti, si ritrova adesso senza cani e con qualche foto ricordo per un triste Natale senza i suoi amati cani.

