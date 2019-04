Le prime parole di Fasolino nuovo assessore regionale.

Come annunciato nei giorni scorsi, è arrivata questa mattina la nomina di Giuseppe Fasolino come assessore regionale al Bilancio e Programmazione.

Ecco le sue prime dichiarazioni. “È con immenso orgoglio che questa mattina ho giurato come Assessore al Bilancio e Programmazione della XVI legislatura del Consiglio Regionale della Sardegna – ha detto il nuovo assessore al Bilancio e Programmazione –. Un ruolo centrale per una squadra di governo che, sono certo, rappresenterà al meglio le esigenze del popolo sardo”.

Orgoglioso ed emozionato, Fasolino, ringrazia tutti quelli che lo hanno sostenuto. “È un momento di grande emozione, per questo fatico a trovare le parole giuste per esprimere il mio stato d’animo. Ringrazio tutte le forze che mi hanno sostenuto in questo percorso, riservandomi di stringere la mano ad ogni persona che ha contribuito e contribuirà a questa grande responsabilità che da oggi raccolgo. Grazie!”, commenta.

