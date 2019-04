Il progetto “Scuola Sicura” a La Maddalena.

Una giornata decisamente da ricordare per i bambini dell’Istituto San Vincenzo di La Maddalena, che il 26 marzo scorso hanno incontrato i vigili del fuoco all’interno del progetto “Scuola Sicura“. In quell’occasione, la squadra del distaccamento di La Maddalena ha spiegato le competenze e le specializzazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche tramite alcuni video esemplificativi.

La visita alla caserma di La Maddalena

Dopo la presentazione è stato detto agli alunni come comportarsi in caso di pericolo sia a casa che a scuola e le misure di sicurezza da adottare. Si è parlato, in particolare, di prevenzione e alla fine della lezione la squadra ha risposto alle innumerevoli domande dei bambini. Il secondo e ultimo incontro si è svolto il 3 aprile, presso il distaccamento di La Maddalena, dove, attraverso la visita guidata all’interno e nei piazzali della caserma, i bambini hanno potuto vedere le attrezzature e i mezzi in dotazione.

La simulazione di un incendio

La mattinata è proseguita con la simulazione di un incendio appartamento i cui protagonisti sono stati i bambini, che, divisi in gruppi, hanno formato delle squadre composte ognuna di 5 unità, con mini partenza e sirene spiegate. Alla fine del progetto è stato rilasciato ad ogni bambino un diploma di vigile del fuoco junior. Per concludere il tutto, la squadra del distaccamento ha offerto alla scolaresca un piccolo rinfresco, i bambini per ringraziare dell’ospitalità hanno cantato alla squadra l’inno dei vigili del fuoco.

