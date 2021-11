Il Sardegna tries X a Golfo Aranci.

Sport e grandi emozioni nello splendido scenario Golfo Aranci dove si è concluso il Sardegna Tries X, con il campionato regionale di aquathlon e l’appuntamento internazionale di Triathlon Cross Country.

Per il Triathlon gli atleti si sono cimentati in un percorso di un chilometro a nuoto nel Golfo di Marinella, per poi inforcare le montain bike per il secondo tratto di 23 chilometri e concludere la gara con 7 chilometri di corsa.

“Siamo assolutamente sinceri se la possiamo definire un’edizione spettacolare e affascinante – ha commentato soddisfatto il sindaco Mario Mulas – . Un concentrato di sport ad altissimo livello in uno scenario unico, il nostro. Ritengo sia stata celebrata degnamente la fine di una stagione estiva ricca di proposte e densa di soddisfazioni. Programmiamo già le prossime iniziative per offrire una proposta costante e di alto livello, nel corso dell’anno”.