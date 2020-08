La scomparsa della cagnolina Pallina.

Un messaggio commosso, pieno di sentimento e affetto. “È il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d’ora in poi, continui a vivere e a giocare. È il momento soprattutto di ringraziare, per l’affetto e per il supporto che ci avete donato”. È il messaggio della famiglia di Andrea Bocelli a seguito della scomparsa della loro cagnolina Pallina, che si era persa in mare davanti a Baia Caddinas. Dopo giorni di ricerche la rassegnazione al triste destino.



“È vissuta libera, ci è stata accanto con la sua grazia e con la sua apparente fragilità, regalandoci tanto affetto e la sua calda, silenziosa, intelligente presenza. Non avevamo messo in conto però di perderla così presto…”, dice la famiglia del cantante nel messaggio. Una storia triste che pare, però, non essere destinata a terminare qui.

L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – Aidaa – ha presentato, infatti, una denuncia contro ignoti “per i reati di abbandono di animali e negligenza colposa”. Nella denuncia l’associazione cita sia il cantante Andrea Bocelli, che la moglie Veronica Berti, per ricostruire la vicenda le motivazioni per le quali la cagnolina sarebbe stata lasciata sola sulla barca.

(Visited 299 times, 299 visits today)