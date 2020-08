Il sindaco Nizzi nella puntata di La 7.

Controllare un vasto territorio come quello della Gallura è impossibile. Ragion per cui il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, si è sentito in dovere di ribadirlo nel corso della puntata di “In Onda”, trasmessa ieri sera su La 7.

“Registriamo fino a 12mila arrivi in 3 ore, non si possono controllare tutti quelli che si avvicinano al porto. Allo sbarco viene misurata la temperatura ma, in alcuni casi, si prende la Tachipirina per abbassarla – ha esordito il primo cittadino -. Ci siamo mossi per tempo in questa fase, e siamo una comunità sana. Negli ultimi giorni sono aumentati i casi di positività, ma il 94% non sono di Olbia e in buona parte nemmeno italiani”.

Nizzi si è detto positivo sulla gestione dell’emergenza ma, da medico, ha messo le mani avanti dicendo no allo sciacallaggio mediatico che fa preoccupare eccessivamente i cittadini. Le uniche raccomandazioni, dunque, restano quelle del distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina. Comportamenti utili ad evitare rischi e scongiurare ulteriori chiusure che, a detta dello stesso sindaco, ridurrebbero le “libertà personali“.

