I lavori a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci due nuove aree di sosta e parcheggio in prossimità degli imbarchi.

Dalle Ferrovie è stata data la disponibilità dell’area sotto il cavalcaferrovia e sono già iniziati i lavori di sistemazione a cura dell’Autorità Portuale. Alla fine degli stessi, l’area potrà essere utilizzata per la sosta dei veicoli in imbarco.

Anche la proprietà dell’area posta fra la ferrovia e Corso Sardegna ha dato la disponibilità consentendo di poterla utilizzare per i veicoli in partenza e dandoci anche modo di aumentare la disponibilità di parcheggi in centro, specialmente in occasione delle manifestazioni ed eventi che stanno partendo.

