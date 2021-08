Anche il duo comico Pio e Amedeo in Gallura per le vacanze

Il duo comico Pio e Amedeo in Sardegna.

C’è anche Pio e Amedeo tra quelli che hanno scelto la Sardegna per l’estate. Il duo comico è stato avvistato tra Budoni e San Teodoro, e ha scelto proprio la spiaggia di Porto Ottiolu per augurare a tutti buona estate e buone vacanze.

“Da oggi tanta gente sarà in ferie. Buone vacanze a voi – scrivono Pio e Amedeo – alla gente che ha lavorato un anno intero e stringe i denti in questo periodo difficile, buon lavoro a chi fa “la stagione” e si appresta a vivere i giorni più duri e buona fortuna a chi, da settembre, un lavoro lo cercherà. Ora godiamoci questi giorni e non pensiamoci se ne arriveranno ancora di altri complicati. Buona estate a tutti”.

Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono diventati famosi anche grazie alla trasmissione Emigratis, nella quale viaggiano per trovare vip dello spettacolo e personaggi famosi, facendosi pagare qualsiasi cosa: dalla cena in un ristorante costoso, all’albergo passando anche dei regali da “portare a Foggia”. Nonostante in passato abbiano smentito una nuova stagione di Emigratis e si stiano dedicando al nuovo programma “Felicissima Sera” chissà se anche questa volta sono alla ricerca dei tanti vip che in questo periodo sono in Costa Smeralda.

