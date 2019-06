Un esemplare di tartaruga sarda.

Nella giornata di oggi, mercoledì 19 giugno, gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci sono intervenuti per salvaguardare un esemplare di Testudo Marginata, nota comunemente come tartaruga sarda.

Il personale della Guardia Costiera stava percorrendo la strada provinciale 16, che collega Golfo Aranci con Olbia, di ritorno da un sopralluogo presso Baia De Bahas. Notato l’animale in procinto di attraversare la strada, temendo che potesse essere investito, sono prontamente intervenuti per metterlo in salvo ed evitargli una pericolosa disavventura.

