Terribile incidente sulla strada per Golfo Aranci, ci sono feriti gravi

Il drammatico incidente sulla strada di Golfo Aranci.

È accaduto tutto in pochi istanti, lungo la vecchia strada provinciale 16 che conduce a Golfo Aranci, dove stasera si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto e due moto. L’impatto, violento e improvviso, ha reso subito evidenti le condizioni critiche di alcuni dei coinvolti, tanto da rendere indispensabile l’intervento dell’elisoccorso Areus per il trasporto immediato dei feriti più gravi verso le strutture ospedaliere.

Sarebbero due le persone ad aver riportato traumi seri. Le dinamiche precise dello scontro sono ancora in fase di accertamento, ma la scena che si è presentata ai soccorritori è stata da subito complessa, con mezzi danneggiati e corpi sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a supportare le operazioni di soccorso. Il traffico è stato temporaneamente interrotto per consentire le manovre di atterraggio e decollo dell’elicottero, oltre che le verifiche da parte delle Forze dell’Ordine.

