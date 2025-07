Come proteggere la tua privacy online (anche se non sei un esperto del settore)

Se ci pensi, può sembrare quasi buffo: oggi ogni clic che facciamo, ogni “mi piace”, ogni login è come una minuscola briciola digitale che racconta chi siamo. Ecco perché proteggere la tua privacy online non è più una fissazione da maniaci della sicurezza, ma una forma di buon senso quotidiano.

Il problema, però, è che in tanti si convincono che servono competenze da ingegnere informatico o da mago dei codici per difendersi. La verità? No, non ti serve un master in cyber-sicurezza. Ti bastano pochi gesti pratici, davvero alla portata di chiunque, per abbattere gran parte dei rischi.

Un dato che fa riflettere: secondo un report del 2025, il 97% delle persone teme che i propri dati finiscano in mani sbagliate. E onestamente, chi può biasimarli? Basta dare un’occhiata al nostro telefono: decine di app che raccolgono informazioni, social network che catalogano gusti, abitudini, contatti. E poi c’è quel Wi-Fi pubblico del bar sotto casa, comodo ma tutt’altro che sicuro. Insomma, la sensazione di essere osservati non è paranoia: è spesso la realtà.

Per questo, voglio accompagnarti in un percorso semplice, fatto di piccoli passi concreti, senza paroloni tecnici. Un modo per riprenderti un po’ di controllo sulla tua vita digitale, anche se non sei uno smanettone.

1. Limita la condivisione e regola le impostazioni sui social

Questa è una regola che sembra quasi ovvia, eppure la trascuriamo di continuo: non siamo obbligati a condividere tutto. Ogni volta che pubblichi una foto della tua patente o scrivi dove abiti, stai regalando a perfetti sconosciuti un pezzetto della tua identità. Pensaci: davvero vuoi che chiunque sappia la tua data di nascita completa o dove vai in vacanza?

Su Facebook, Instagram, LinkedIn, e chi più ne ha più ne metta, prova a controllare le impostazioni sulla privacy. Non è complicato: in pochi minuti puoi decidere chi può vedere cosa. Nella maggior parte dei casi, puoi restringere la platea a “Solo amici” o “Solo contatti”.

Magari ti sembrerà un gesto da poco, ma ti assicuro che questo passaggio ti protegge contro la profilazione, il furto di identità e il classico spam indesiderato che arriva come un fiume in piena.

2. Controlla i permessi delle app

Ogni volta che installi un’app, può esserti chiesto l’accesso a microfono, fotocamera, posizione. Spesso diciamo “Accetta” senza pensarci troppo. Ma questo è un errore molto grave. Controlla periodicamente i permessi concessi e rimuovi quelli non essenziali. Su Android e iOS, puoi farlo dal menu “Privacy” o “Sicurezza”. Ad esempio, un’app “Calcolatrice” non ha bisogno di conoscere la tua posizione.

Ridurre le autorizzazioni è uno dei modi più semplici e veloci per nascondere informazioni sensibili, senza alcuna competenza tecnica.

3. Scegli browser e motori di ricerca orientati alla privacy

Un’altra cosa semplice da fare è cambiare browser o motore di ricerca. Strumenti come Brave, DuckDuckGo o Firefox Focus bloccano per default i tracker pubblicitari e non conservano nei propri registri i dati relativi alle tue ricerche.

Il risultato? Molti meno dati condivisi con inserzionisti e reti di profilazione. In un recente studio pubblicato su arXiv nel 2025, le estensioni anti-tracking più efficaci hanno ridotto il tracciamento dell’utente del 91%.

4. Nascondere l’IP gratis (o quasi)

Quando navighi, il tuo indirizzo IP rivela la posizione approssimativa e altre informazioni tecniche. Se vuoi nascondere l’IP gratis, puoi iniziare con strumenti come il browser Tor o una VPN gratuita affidabile (sebbene con qualche limite di velocità e dati).

Tor, ad esempio, utilizza il cosiddetto onion routing, un sistema a strati che oscura il percorso della connessione.

Se preferisci un approccio più diretto, una VPN (rete privata virtuale) può cifrare il tuo traffico e far sembrare che tu sia in un’altra area geografica. Un dettaglio non da poco, in particolare quando usi reti Wi-Fi pubbliche, ad esempio in hotel o bar. Molti fornitori offrono un piano base gratuito, limitando le prestazioni della connessione. Attenzione però: scegli VPN trasparenti e con una politica no log.

5. Attiva l’autenticazione a due fattori e aggiorna i software

Può sembrare un consiglio trito e ritrito, ma attivare la verifica in due passaggi (2FA) protegge in modo concreto account e dati. In caso di furto della password, il malintenzionato non potrà accedere senza il secondo codice.





Allo stesso modo, aggiornare il sistema operativo e le app ti permette di far fronte in anticipo alle falle di sicurezza più recenti, spesso le più sfruttate dai cyber criminali.

6. Educa te stesso e chi ti sta intorno

Infine, un consiglio che vale oro: la consapevolezza digitale. Non servono lauree in informatica per capire cos’è un link sospetto o per riconoscere un’email di phishing.

Secondo alcuni dati recenti, più del 90% degli incidenti informatici è causato da errori umani. Con un po’ di attenzione in più, puoi evitare gran parte dei guai.

