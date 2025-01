Caos trasporti, si ferma di nuovo la nave da Golfo Aranci per la Corsica

Ancora problemi al traghetto per la Corsica.

Il traghetto sostitutivo che collega la Sardegna con la Corsica si è ancora fermato. Moby Zaza è fermo fino a sabato, lasciando i passeggeri di entrambe le isole bloccati. Sul sito non sono previste partenze prima del giorno 11 gennaio. Doveva essere una soluzione per risolvere le problematiche tecniche della Moby Giraglia, ma i disagi sono aumentati per tantissimi lavoratori.

In primis perché la Moby Zaza effettua la tratta in quattro ore, collegando il porto di Golfo Aranci con quello di Porto Vecchio. Il secondo problema è il continuo stop del servizio dovuto al maltempo, che sta rendendo impossibile anche questo collegamento sostitutivo.

