Ennesimo problema per la Moby Zaza nella tratta tra Corsica e Sardegna

Quella sul collegamento tra la Corsica e la Sardegna sembra una maledizione: nuovo delirio per il traghetto Moby Zaza. Ennesimo problema per questo traghetto che è entrato in acqua prima che l’Italia conquistasse il Mundial ’82. Ha sempre problemi, così come gli altri mezzi impegnati a collegare le due isole cugine. Dopo gli ennesimi disagi col traghetto Moby Giraglia è stata momentaneamente sospesa la storica tratta Santa Teresa-Bonifacio. L’intervento della Regione Sardegna e della Corsica hanno portato a una soluzione ponte, più scomoda e lunga: la Golfo Aranci-Porto Vecchio. Non più i 50 minuti per attraversare le Bocche di Bonifacio, ma 4 ore di navigazione.

Il compito è stato affidato alla 42enne Moby Zaza, che da anni ha nel curriculum più problemi che miglia e si è mostrata coerente. Stanotte un blackout ha mandato in tilt il traghetto: tutti al buio, disagi a bordo e scafo alla deriva. Alla fine la Zaza è stata trainata fino al porto di Olbia, con almeno due ore di ritardo. L’ennesimo disagio che sta scatenando feroci polemiche perché attraversare le Bocche sta diventando un’impresa sempre più difficile e impegnativa.

