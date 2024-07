Tutto pronto a Golfo Aranci per il grande concerto di Gigi D’Alessio

Il concerto di Gigi D’Alessio a Golfo Aranci.

Golfo Aranci è pronto per accogliere il pubblico delle grandi occasioni, quello che da tutta l’isola sta programmando la presenza al concerto di Gigi D’Alessio. Sarà un concerto gratuito, l’unico inserito nel Tour estivo 2024 programmato dal cantante napoletano.

Ecco le informazioni utili per accedere agli spazi preposti per il concerto. Sono stati allestiti tre grandi parcheggi (Balimedda, Marconi e Porto ) e un importante info Point. Piazza Cossiga, è stata allestita seguendo le indicazioni dell’artista, per accogliere i fans in arrivo da ogni angolo dell’isola e non solo. L’accesso alla piazza sarà consentito a partire dalle ore 19, dopo il Il soundcheck dell’artista e del suo gruppo.

Gigi D’Alessio abbraccerà il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall’album“Fra”, come il singolo appena pubblicato “Nu dispietto” che ha scatenato tra i fan il toto-nomi sull’identità misteriosa della voce di donna che si intreccia nel brano con quella di Gigi.

Sul palco con Gigi D’Alessio: Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). Importante il servizio di security e di assistenza al pubblico, predisposto per l’evento. L’appuntamento del 25 luglio è organizzato dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu con il sostegno del Comune di Golfo Aranci.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui