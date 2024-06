Sarà Gigi D’Alessio il primo grande concerto dell’estate di Golfo Aranci

Il concerto di Gigi D’Alessio a Golfo Aranci.

Questa mattina, 14 giugno, si è tenuta la conferenza stampa per l’annuncio dell’unico concerto gratuito, con Gigi D’Alessio star dell’estate di Golfo Aranci. Lo spettacolo si terrà il 25 luglio, alle ore 22, dove il cantante neomelodico si esibirà in piazza Cossiga.

Alla conferenza stampa era presente il neo sindaco Giuseppe Fasolino, con lui Giuseppe Langella, neo assessore al turismo e vice sindaco, la delegata allo spettacolo Cristina Pedevilla e l’assessore al commercio Manuele Derosas. Con loro anche Mario Mulas, sindaco uscente.

La RG Music è stata rappresentata da Renato Piccinnu, che ha spiegato i dettagli del concerto. Gigi d’Alessio, star del momento grazie al successo del suo tour , arriverà a Golfo Aranci per il 25 luglio ,il concerto si svolgerà in Piazza Cossiga a partire dalle ore 22,00. “Gigi d’Alessio ha accettato di

proporre il suo spettacolo al pubblico con ingresso gratuito, e ci aspettiamo un vero bagno di folla” ha detto Renato Piccinnu ,” In questo momento, la data di Golfo Aranci è l’unica con questa caratteristica, e ciò attirerà pubblico da ogni angolo dell’isola e d’Italia, stiamo predisponendo gli spazi per offrire il meglio seguendo anche le indicazioni di Gigi d’Alessio. Con l’amministrazione di Golfo Aranci abbiamo già sperimentato concerti capaci di accogliere migliaia di persone , ricordo fra tutti Loredana Bertè o Gianna Nannini. “

Il neo sindaco Giuseppe Fasolino ha aggiunto “ stiamo studiando un’eventuale sbarco o imbarco a quell’ora, poiché ,essendo interdetta la sopraelevata, lo sbarco avviene nello spazio adiacente la piazza, occorrerà quindi far coincidere gli orari.” Nel suo saluto il sindaco ha ringraziato l’amministrazione uscente per la scelta operata proponendo Gigi D’Alessio. Mario Mulas , dal canto suo, ha augurato buon lavoro al nuovo gruppo di maggioranza, “ Grazie per l’invito,” ha detto, “ oggi rappresento anche il gruppo uscente , e il merito del lavoro avviato per questo concerto va condiviso.

Se ci sarà occasione continuerò a collaborare con questa amministrazione, il nostro è un piccolo centro, e salva qualche scaramucce , ci conosciamo tutti e alla fine ci piace lavorare insieme”. L’assessore al commercio Derosas ha esternato felicità nel vedere avverato il suo sogno, “ ci sono i presupposti per fare bene”, ha detto . Cristina Pedevilla ha aggiunto : “ Oggi vedo avverato il mio sogno, lavorare con Giuseppe è emozionante, io mi impegnerò al massimo per il bene dell’intera comunità”.

Fasolino ha aggiunto : “Stiamo lavorando a un programma intenso, ricco di novità, allungheremo la stagione, arrivando almeno fino a ottobre con gli eventi. Abbiamo le idee chiare per una serie di novità che sicuramente saranno accolte positivamente. C’è grande collaborazione con tutti i membri della nuova giunta, lavoreremo in concerto dando continuità anche ala lavoro della giunta precedente, come in questo caso. Occorre remare nella stessa direzione. Con Gigi D’Alessio diamo inizio alla continuità. Venerdì prossimo ci sarà il consiglio comunale in piazza, sarà invitata la presidente della regione , e i sindaci del territorio , ci sarà l’elezione del presidente del consiglio, e noi ci auguriamo che per la prima volta possa essere una donna”.

