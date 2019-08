Sarà il 15 agosto alle 18 e 30.

L’Amministrazione comunale di Golfo Aranci unitamente all’Associazione Turistica Pro Loco comunicano che, per via dei forti venti previsti per la giornata di domani 14 agosto, la Sagra del Pesce è rinviata alla sera di Ferragosto alle ore 18 e 30 sempre nella Piazza dei pescatori, sul Lungomare.

