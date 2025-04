Le ricerche dei fratelli Deiana nell’iniziativa Plastic Free a Golfo Aranci

L’iniziativa Plastic Free a Golfo Aranci.

I volontari di Plastic Free uniscono le ricerche dei fratelli Deiana alla pulizia delle spiagge a Golfo Aranci. L’appuntamento è fissato per sabato 3 maggio alle ore 9, presso il municipio. La pulizia si svolgerà nel tratto costiero che va da Golfo Aranci a Cala Sabina, percorrendo il sentiero naturalistico. Durante l’evento, ci occuperemo della raccolta dei rifiuti portati dalle mareggiate.



Tutti i rifiuti raccolti saranno accumulati in un’area individuata, che consentirà ai mezzi della società incaricata di effettuare il ritiro in modo efficiente. Il sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino ha dichiarato: “È con grande entusiasmo che annuncio la partecipazione del nostro Comune alla giornata di pulizie ambientali organizzata dalla Onlus, che si terrà il 3 maggio. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per tutti noi di prenderci cura del nostro meraviglioso territorio e di sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela dell’ambiente. Nell’occasione, alla luce delle ricerche dei due ragazzi, ancora in atto nelle nostre coste, i volontari presteranno maggiore attenzione nel caso rinvenissero particolari utili al ritrovamento o alle indagini. Golfo Aranci è conosciuta per le sue splendide coste e i suoi paesaggi naturali, e spetta a noi proteggerli. Invito tutti i cittadini, le famiglie e i giovani a unirsi a noi in questa giornata di volontariato. Ogni piccolo gesto conta e, insieme, possiamo fare una grande differenza.”

L’Assessore all’Ambiente Mario Fasolino ha dichiarato: “La pulizia del tratto costiero da Golfo Aranci a Cala Sabina non solo contribuirà a mantenere il nostro ambiente pulito, ma ci permetterà anche di riscoprire e valorizzare i sentieri naturalistici che caratterizzano la nostra zona. Sono certo che questa esperienza ci avvicinerà come comunità e ci aiuterà a comprendere meglio l’importanza di preservare la bellezza del nostro territorio. Ringrazio anticipatamente tutti i volontari e le associazioni che parteciperanno a questa iniziativa. Insieme, possiamo costruire un futuro più sostenibile per Golfo Aranci e per le generazioni a venire.”

La Delegata alla Pubblica Istruzione Stefania Frau ha dichiarato: “Coinvolgere le scuole del nostro Comune in un progetto così importante è determinante per fare in modo che le nuove generazioni acquisiscano la consapevolezza di vivere in un ambiente prezioso e delicato di cui devono prendersi cura fin da piccoli”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui