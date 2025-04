Riprese le ricerche a Capo Figari, tutti aspettano i fratelli Deiana

Le ricerche dei fratelli Deiana a Capo Figari.

Con le prime luci dell’alba, le operazioni di ricerca dei fratelli Deiana sono riprese senza sosta nelle acque di Capo Figari. Giuseppe e Lorenzo, giovani originari di Olbia rispettivamente di 24 e 20 anni, risultano dispersi da sabato scorso, quando sono usciti in mare per una battuta di pesca a bordo di una piccola barca in vetroresina. Da quel momento, di loro non si hanno più notizie.

Le operazioni sono coordinate dalla Guardia Costiera.

Le squadre di soccorso, coordinate dalla Guardia Costiera sotto la guida del capitano di vascello Paolo Bianca, stanno perlustrando l’intera area con ogni mezzo disponibile: elicotteri in volo, droni, motovedette e sommozzatori si alternano nel tentativo di trovare indizi utili. Al centro dell’attenzione c’è la zona di Capo Figari, dove ieri, intorno a mezzogiorno, sono stati ritrovati uno zaino e un paio di stivali riconducibili ai due fratelli. Segnalazioni di altri oggetti rinvenuti sono giunte anche da Cala Spada e Golfo Aranci.

La denuncia della scomparsa dei fratelli Deiana a Capo Figari.

La scomparsa è stata segnalata nella serata di sabato dalla compagna di uno dei due ragazzi, preoccupata per il mancato rientro. A rendere ancora più inquietante la vicenda è l’interruzione improvvisa delle connessioni dei telefoni cellulari, registrata intorno alle 16:40 dello stesso giorno. Da allora, il silenzio.

Ore di apprensione e grande speranza.

La speranza, in queste ore di apprensione, è che i due giovani possano aver trovato rifugio in una delle tante insenature naturali della zona, magari bloccati ma in salvo. Intanto, prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori, che continuano a scandagliare ogni anfratto della costa, nella speranza di restituire notizie rassicuranti alle famiglie in attesa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui