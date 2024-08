A Cala Moresca le gite sull’acqua diventano incontri coi delfini.

A Cala Moresca, nel territorio di Golfo Aranci, tra le tante possibili esperienze che regalano emozioni e ricordi per tutta la vita ai turisti, bisogna annoverare l’esperienza dell’incontro coi delfini.

Nei giorni scorsi, i ragazzi del team dell’associazione Kayakingmoresca hanno diffuso dei video mozzafiato, girati proprio nei pressi di Cala Moresca, che testimoniano incontri ravvicinatissimi coi delfini.

“È sempre un’emozione diversa – commentano i membri del team, formato da 10 membri -, li vediamo tutti i giorni fortunatamente. Però è sempre un’ emozione, si comportano sempre in maniera diversa e ci lasciano sempre senza parole. Poi vedere l’emozione dei nostri clienti non ha prezzo”.

Incontrare i delfini con responsabilità.

“Da quest’anno – spiega un esponente del gruppo – abbiamo voluto nel nostro team dei biologi marini perché ci teniamo molto al rispetto non solo dei delfini, ma anche nel nostro mare in generale. Questo si sposa perfettamente con l’idea del kayak di non inquinare e rispettare l’ambiente. Fortunatamente le persone iniziano a capire che l’inseguimento dei delfini per fare una bella foto non è un comportamento corretto. Con noi sono i delfini che decidono quando avvicinarsi“.

