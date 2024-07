Entusiasmo dei turisti a bordo dell’imbarcazione “Oltremare” per lo spettacolo dei delfini a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci non è raro che i delfini manifestino la propria presenza con improvvisati spettacoli di capriole tra acqua e aria. Ma nei giorni scorsi lo spettacolo è stato talmente vicino ai turisti a bordo dell’imbarcazione “Oltremare“, da suscitare un coro di stupore e meraviglia.

“Organizziamo escursioni a bordo della nostra imbarcazione e quando siamo fortunati queste meravigliose creature ci regalano questi spettacoli”, afferma Giuly Masala, che da 5 anni gestisce la motonave insieme a suo marito Gianni Pinna, comandante e da sempre nell’ambito nautico.

“Molte volte ci seguono perché vogliono giocare sotto la prua della nostra imbarcazione, per loro è una spinta giocosa. Penso che ci sia un feeling, perché noi abbiamo un amore incondizionato per queste creature, e sembra che se ne accorgano”, racconta Giuly.

Incontri sempre più frequenti: da quando nella zona è presente un allevamento di orate e spigole, nel golfo una colonia di delfini è diventata praticamente “stanziale“

“I turisti ovviamente sono contenti, ma non è parte dell’esperienza che proponiamo ai turisti, ma un regalo che loro spesso decidono di farci. E’ importante che le persone capiscano che i delfini sono animali liberi e bisogna sempre rispettarli e tutelarli. Con questi in particolare bisogna avere un ulteriore occhio di riguardo perché sono presenti due nuovi baby delfini. Bisogna evitare di dargli cibo ed evitare il contatto. Non bisogna puntargli contro le imbarcazioni o cercare di incrociare le loro traiettorie con le barche. Se si sentono al sicuro lo faranno di loro iniziativa e giocheranno con le onde della prua”, conclude Giuly Masala.

