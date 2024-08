In crescita la delinquenza a Olbia.

L’appuntamento di Olbia con l’acuirsi dei fenomeni di delinquenza giovanile e teppismo di strada è puntuale con l’alta stagione estiva. In particolare nel centro storico, dove sono frequentissime le segnalazioni di abitanti ed esercenti commerciali, che non ne possono più e temono per la propria incolumità, oltre che per quella della propria clientela dei propri familiari

Tra le vie maggiormente interessate dal fenomeno c’è via Romana. Nei giorni scorsi una abitante del rione ha dovuto denunciare alle autorità le gravi minacce subite, a seguito di un episodio di ingiustificato danneggiamento della propria abitazione. Come riporta La Nuova Sardegna, la donna, e ormai la maggior parte degli abitanti del posto invocano una presenza fissa delle forze dell’ordine che faccia da centro di primo intervento, oltre che da deterrente per i delinquenti.

