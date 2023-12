La Maddalena trionfa nel judo: Margherita Isoni campionessa italiana Csen

La Maddalena, Margherita Isoni campionessa italiana Judo assoluti Csen

Grande successo per il Judo club La Maddalena al 38esimo Campionato italiano Csen di Riccione. Gli atleti isolani hanno dimostrato la loro abilità, portando a casa medaglie e lasciando un segno indelebile di determinazione e spirito combattivo.

Il ritorno sul tatami di Margherita Isoni, dopo anni di assenza, è stato straordinario. Non solo ha guadagnato il primo posto, ma ha anche conquistato la cintura nera CSEN, dimostrando dedizione e perseveranza nel suo percorso.

Tra i protagonisti di questo evento, Clelia Cherchi, alla sua prima trasferta extra regionale, ha conquistato una meritata medaglia di bronzo, segnando un inizio promettente nella sua carriera competitiva.

Valentino Soru ha affrontato la sua prima trasferta fuori dalla regione in una categoria numerosa, mostrando coraggio e resilienza anche se il primo combattimento non è andato a suo favore. Nonostante non sia stato ripescato, la sua partecipazione è un passo importante nella sua crescita come atleta.

“Il Judo Club La Maddalena esprime le congratulazioni più sentite a tutti gli atleti per i loro miglioramenti e il coraggio dimostrato in ogni combattimento. La loro determinazione è un esempio per tutti i membri della squadra e ispira una continua ricerca del miglioramento.”

“Ora, con lo sguardo rivolto al futuro, il Judo Club La Maddalena si prepara per il prossimo grande evento: il campionato regionale che si terrà ad Arborea il 3 dicembre. Atleti come Margherita Isoni, Amélie Sale, Nathan Aversano, Riccardo Gnizio, Veronica Spina, Valentino Soru e Martina Deiana parteciperanno. L’intera squadra è pronta a dimostrare ancora una volta il proprio valore sul tatami.

Il Judo Club La Maddalena è un esempio di dedizione, spirito di squadra e costante impegno nel perseguire l’eccellenza nel mondo del judo. In bocca al lupo per il prossimo capitolo di questa avventura!

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui