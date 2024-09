Chi ha un abbonamento a Netflix sa bene quanto sia importante rimanere aggiornati sulle nuove uscite, soprattutto quando si tratta di serie TV imperdibili. E con la fine dell’estate, l’accorciarsi delle giornate e l’arrivo del maltempo, torna la voglia di starsene sdraiati sul divano a divorare puntata dopo puntata la nuova serie del momento.



Questo autunno ci sono grandi novità: la popolarissima piattaforma di streaming ha in serbo tantissime uscite che gli appassionati attendono impazienti da mesi. Se si sta pensando di sottoscrivere o rinnovare, non si deve dimenticare che sono in arrivo anche le offerte. Per chi non vuole perdersi neanche un’uscita, è possibile anche considerare le formule di Netflix abbonamento integrate ad altre offerte streaming, in modo da avere un ventaglio di scelta ancora più vasto e assortito.

Le serie TV più attese di Netflix per l’autunno 2024

Tra le uscite più attese, spicca la seconda stagionedi Tutto chiede salvezza, che sarà disponibile dal 26 settembre. Questa produzione italiana segue Daniele, un giovane che lotta per trovare il proprio equilibrio dopo un ricovero forzato in un reparto psichiatrico. La nuova stagione riprenderà la sua storia, mostrandolo alle prese con nuove sfide personali e professionali.



Un altro titolo di grande interesse è Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, seconda stagione della serie antologica di Ryan Murphy, in uscita il 19 settembre. Questa volta, la trama si concentra sul famoso caso giudiziario dei fratelli Menendez, condannati per l’omicidio dei loro genitori, una storia che ha scosso l’America degli anni ’90.



Se si amano i drammi internazionali, non si può perdere The Perfect Couple, una miniserie in arrivo il 5 settembre che racconta le vicende di un matrimonio perfetto sconvolto da un omicidio. Con un cast stellare, tra cui Nicole Kidman, la serie è una delle più attese del mese​.

Le novità originali da scoprire su Netflix

Oltre ai ritorni, Netflix offre nuove produzioni pronte a conquistare il pubblico. Twilight of the Gods, una serie animata in uscita il 19 settembre, è imperdibile per gli amanti della mitologia nordica. Sviluppata in collaborazione con celebri animatori giapponesi, promette azione e avventura in un contesto epico.



Sempre a settembre, il 26, arriverà Nobody Wants This, una commedia romantica con Kristen Bell e Adam Brody, che racconta le vicende di una coppia improbabile formata da un rabbino anticonformista e una giovane agnostica. La serie esplora le dinamiche familiari e religiose con un tocco di leggerezza e ironia: perfetta per vivere momenti di leggerezza, dialoghi spigliati e story-line piacevoli.

Offerte e promozioni su Netflix abbonamento

Per chi non è ancora abbonato, settembre e ottobre 2024 sono i mesi ideali per sottoscrivere un abbonamento Netflix, grazie a varie offerte che includono pacchetti familiari e sconti per chi condivide il piano con amici o con la dolce metà. Tra le opzioni più convenienti c’è il piano Premium, che offre la possibilità di guardare contenuti su più dispositivi e in alta definizione. Non bisogna però dimenticare di approfittare delle promozioni, come gli abbonamenti integrati ad altre piattaforme, soprattutto con l’arrivo di queste imperdibili novità autunnali​.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui