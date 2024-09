Segnata dai lutti la festa patronale Nostra Signora de la Salette

Olbia, festa patronale della parrocchia di Nostra Signora de la Salette in tono minore con i lutti per dopo la scomparsa di Gioele Putzu e Giancarlo Campus. Don Gianni Sini: “Abbiamo voluto mantenere un clima di sobrietà e di riflessione anche per rispetto ai recenti lutti che ha vissuto la città”. Dal 17 settembre al 21 settembre a Olbia nella parrocchia di Nostra Signora de La Salette, la festa Patronale in occasione dell’apparizione avvenuta il 19 settembre 1846.

“Abbiamo voluto mantenere un clima di sobrietà e di riflessione anche per rispetto ai recenti lutti che ha vissuto la città e comunque tenendo presente l’attualità del messaggio della Salette – spiega don Sini – che è un invito alla conversione e al ritorno a Dio, perché se si esclude la presenza di Dio dalle nostre famiglie, la nostra vita diventa più povera e si dà sfogo ad atteggiamenti che vanno contro l’uomo e la sua dignità.”

Le celebrazioni cominciate alle 17:30 con il raduno e la benedizione delle bandiere nella piazza Nostra Signora de La Salette. Poi il Rosario meditato, guidato da don Gian Franco Cascioni. Infine la Santa Messa alle 19:00, presieduta dal parroco don Gianni Sini e animata dal coro “Maria Immacolata” diretto da Franco Napolano. Il secondo giorno, mercoledì 18 settembre, vedrà il ritorno di don Gian Franco Cascioni per guidare il Rosario meditato alle 18:00. La Santa Messa delle 19:00 sarà nuovamente animata dal coro “Maria Immacolata”.

Giovedì 19 settembre ricorre l’anniversario dell’apparizione della Madonna a La Salette nel 1846. La giornata comincia presto con il Santo Rosario alle 7:30 trasmesso in diretta da Radio Maria, seguito dalla Santa Messa delle 8:00 celebrata da don Gian Franco Cascioni e trasmessa a livello nazionale. La sera, alle 19:00, Padre Fabio Basciu presiederà la Messa, con il coro “Lorenzo Perosi”. Le celebrazioni si concluderanno con una fiaccolata serale guidata dal coro “Olbia Folk Ensemble” attraverso le vie cittadine.

Il culmine della festa patronale sarà sabato 21 settembre con la Santa Messa delle 19:00 presieduta da don Gianni Sini e animata dal coro liturgico “Maria Immacolata”. Don Cosma Caria terrà l’omelia. Dopo la Messa, ci sarà un momento conviviale negli spazi esterni della parrocchia, dove la comunità potrà riunirsi in un’atmosfera di festa e condivisione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui