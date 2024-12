Il mondo delle auto elettriche: tra incentivi e flop

In ottica di sviluppo sostenibile, transizione energetica e lotta ai cambiamenti climatici, la mobilità elettrica viene considerata da tempo la soluzione del presente e del futuro. Le auto elettriche sono state infatti rivestite del ruolo di protagoniste nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e la loro diffusione è stata promossa da incentivi governativi, normative sulle emissioni e innovazioni tecnologiche mirate, come ad esempio la produzione di batterie elettroniche di Comau, con prodotti di nuova generazione e impianti per produrle.



In questo articolo vogliamo fare una panoramica sul mondo delle auto elettriche, tra presente e futuro.

Gli aspetti positivi delle auto elettriche

L’auto elettrica è considerata la mobilità del futuro prima di tutto perché il suo utilizzo permette di ridurre le emissioni: questi veicoli non emettono gas di scarico come i mezzi alimentati a benzina o diesel e, per questo motivo, l’impatto ambientale complessivo è inferiore, soprattutto se l’energia proviene da fonti rinnovabili.



La transizione all’elettrico poi abbassa il fabbisogno energetico del settore dei trasporti, che è da sempre uno di quelli più impattanti a livello ambientale. In più le auto elettriche, essendo estremamente silenziose, risolvono anche il problema dell’inquinamento acustico. A livello economico, il rifornimento con l’elettricità è generalmente vantaggioso e la manutenzione è ridotta.



È fondamentale, inoltre, conoscere bonus, esenzioni fiscali e riduzioni di costi di immatricolazione sull’acquisto di auto elettriche, introdotti per promuovere la mobilità sostenibile, come l’Ecobonus, il Bonus colonnine elettriche o il Fondo Automotive.

Le criticità delle auto elettriche

Le auto elettriche, attualmente, oltre a garantire innumerevoli benefici, hanno tutta una serie di criticità ancora da risolvere. Ad esempio, l’autonomia è ancora bassa, rendendo questi veicoli poco pratici per chi deve effettuare regolarmente viaggi di notevole distanza.



Anche i tempi di ricarica lunghi risultano spesso incompatibili con le esigenze quotidiane, così come la ancora scarsa diffusione delle infrastrutture di ricarica sul territorio. Altra criticità riguarda le batterie, elemento centrale di qualsiasi auto elettrica, le cui prestazioni calano con il passare del tempo.



Il costo iniziale delle auto elettriche, infine, è più elevato rispetto alle auto a combustione, rendendole una scelta non sempre fattibile per molti.

Auto elettriche: situazione attuale e previsioni future

Secondo i dati dell’istituto Jato Dynamics, la vendita delle auto elettriche in Europa è drasticamente calata nel corso di questo 2024 e l’Italia è agli ultimi posti tra i principali mercati. Per invertire la rotta servono interventi immediati e concreti in diverse direzioni.



Ad esempio, sarà fondamentale aumentare il numero di infrastrutture di ricarica per supportare l’espansione della mobilità elettrica, così come incrementare gli investimenti per rispondere efficacemente alla domanda energetica in aumento.



Sarà necessario poi lo sviluppo di nuove tecnologie innovative in fatto di batterie e impianti per produrle, stazioni di ricarica e sistemi di accumulo energetico, ma anche puntare sulla diffusione di auto elettriche a prezzi accessibili come punto di svolta per l’industria e il mercato, sia globale che regionale.



Cruciale, infine, sarà il supporto governativo tramite incentivi che spingano verso la promozione su larga scala della mobilità elettrica.

