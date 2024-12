Incendio in un magazzino di Tempio Pausania, scatta l’allarme

L’incendio di un magazzino a Tempio Pausania.

Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle 20, in un garage di Tempio Pausania adibito a magazzino, causando apprensione tra i residenti della zona. Non si segnalano feriti.

Sul posto sono intervenute prontamente due squadre dei vigili del fuoco di Tempio Pausania, che hanno lavorato per diverse ore al fine di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento rapido ha evitato che l’incendio si propagasse agli edifici circostanti, limitando i danni alla sola struttura del magazzino.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, inclusi eventuali malfunzionamenti elettrici o altre cause accidentali.

