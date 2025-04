SUV ibridi plug-in: sfide e prospettive di un mercato in crescita

Il mercato automobilistico sta registrando una crescita progressiva della domanda di modelli ibridi plug-in, in particolare nel segmento dei SUV. Questi veicoli rappresentano una risposta concreta ed efficiente alla necessità di una guida a zero emissioni che non vuole però rinunciare a prestazioni elevate e al comfort di un SUV. Questi modelli rappresentano l’ultima tappa verso l’elettrico puro perché riescono a offrire un equilibrio perfetto tra prestazioni e sostenibilità ambientale.

Il mercato delle auto plug-in hybrid

Negli ultimi anni, il mercato delle auto ibride plug-in ha registrato una crescita importante. Secondo i dati UNRAE 2023, le ibride plug-in costituiscono il 4,4% delle immatricolazioni su base annuale, con un incremento costante rispetto agli anni precedenti. Analizzando le vendite, emerge che i modelli più richiesti appartengono al segmento plug in hybrid suv, un segnale inequivocabile del chiaro interesse dei consumatori per soluzioni in grado di unire versatilità, efficienza e tecnologie avanzate.

SUV ibridi plug-in: come funzionano

L’ibrido plug-in combina un motore termico con un motore elettrico alimentato da una batteria ricaricabile tramite una fonte esterna. Questa caratteristica permette di percorrere diversi chilometri in modalità completamente elettrica, riducendo i consumi di carburante e offrendo la possibilità di una guidaa zero emissioni.

A differenza degli ibridi tradizionali, i modelli plug-in hybrid (PHEV) sono dotati di una batteria con capacità superiore che può essere ricaricata, come vedremo, tramite diverse modalità. La tecnologia di questi veicoli consente di viaggiare quotidianamente in modalità elettrica, utilizzando l’energia accumulata nella batteria. Per spostamenti più lunghi, il motore a benzina interviene in modo automatico per garantire un’autonomia estesa e la massima praticità.

Le vetture PHEV possono essere ricaricate facilmente in casa, utilizzando una presa di corrente tradizionale o una wall box per ridurre i tempi di ricarica; tramite le colonnine pubbliche, dove si può scegliere tra corrente alternata e continua per una ricarica più veloce; durante la guida, grazie ai sistemi di recupero dell’energia in frenata e decelerazione. La ricarica casalinga permette di contenere i costi di gestione e utilizzare prevalentemente la modalità elettrica nei tragitti quotidiani.

Differenze tra full hybrid e plug-in hybrid

Sia le auto full hybrid che quelle plug-in hybrid integrano una doppia motorizzazione, composta da un motore termico a benzina e un motore elettrico; le due tecnologie però presentano differenze sostanziali in termini di autonomia e modalità di ricarica.

Le full hybrid utilizzano il motore elettrico solo per tragitti brevi e la loro batteria si ricarica esclusivamente attraverso il recupero dell’energia in frenata e decelerazione. Questo consente un miglioramento dell’efficienza nei consumi ma non permette una guida prolungata in modalità elettrica.

Le plug-in hybrid sono dotate di una batteria più capiente che può essere ricaricata tramite una presa domestica o una colonnina pubblica. Questo permette loro di percorrere diversi chilometri in modalità completamente elettrica, riducendo notevolmente il consumo di carburante e le emissioni di CO2 rispetto alle full hybrid.

I vantaggi dei SUV ibridi plug-in

Efficienza nei consumi : utilizzare la modalità elettrica per la maggior parte degli spostamenti quotidiani, aiuta a ridurre i costi.

: utilizzare la modalità elettrica per la maggior parte degli spostamenti quotidiani, aiuta a ridurre i costi. Benefici fiscali : le auto PHEV rientrano tra i veicoli incentivati con agevolazioni fiscali e contributi statali, compresa l’esenzione dal bollo auto per un periodo variabile a seconda della regione.

: le auto PHEV rientrano tra i veicoli incentivati con e contributi statali, compresa l’esenzione dal bollo auto per un periodo variabile a seconda della regione. Accesso facilitato alle aree urbane : in molte città, i SUV ibridi plug-in godono di agevolazioni per l’accesso a zone a traffico limitato (ZTL) e possono circolare anche durante le restrizioni sul traffico.

: in molte città, i SUV ibridi plug-in godono di agevolazioni per l’accesso a (ZTL) e possono circolare anche durante le restrizioni sul traffico. Guida a zero emissioni : la combinazione di motore elettrico e termico consente una drastica riduzione delle emissioni di CO2 e NOx.

: la combinazione di motore elettrico e termico consente una drastica riduzione delle emissioni di CO2 e NOx. Maggiore autonomia: a differenza delle auto elettriche, un SUV plug-in hybrid può percorrere centinaia di chilometri con un pieno di carburante.

La gamma SUV ibrida plug-in di Lexus

Lexus è stata una delle prime case automobilistiche a credere nell’ibrido, basti pensare che il primo modello è stato presentato nel 2005. Nell’ultimo periodo, il marchio premium del gruppo Toyota ha integrato la tecnologia ibrida plug-in nella sua linea di SUV, offrendo modelli che si distinguono per l’elevata qualità costruttiva, le tecnologie all’avanguardia e il design elegante, frutto della maestria dei maestri Takumi. Questi artigiani, con alle spalle almeno 25 anni di esperienza nel settore, sono coinvolti in ogni fase della produzione, dalla progettazione ai dettagli finali.

I SUV ibridi plug-in di Lexus sono dotati di batterie agli ioni di litio* ad alta capacità, sistemi di gestione dell’energia intelligenti e modalità di guida selezionabili che permettono al conducente di ottimizzare l’efficienza o le prestazioni a seconda delle esigenze.

* La capacità delle batterie agli ioni di litio, per caratteristica naturale, si riduce gradualmente nel tempo con l’utilizzo.

Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid: l’evoluzione dell’ibrido

Il nuovo Lexus NX Plug-in Hybrid rappresenta un punto di riferimento nel settore in quanto combina l’efficienza di un’auto ibrida con le prestazioni di un veicolo elettrico. Grazie alla tecnologia plug-in, offre un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 98 km in città, garantendo una guida silenziosa e a emissioni ridotte. Anche quando la batteria si esaurisce, il sistema ibrido continua a fornire un’eccellente efficienza nei consumi, senza compromettere le prestazioni.

Questo modello si distingue per la sua versatilità: è ideale sia per i percorsi urbani, dove sfrutta al massimo la modalità elettrica, sia per i lunghi viaggi, grazie alla combinazione tra motore termico ed elettrico. La trazione integrale e-Four assicura stabilità e controllo in ogni condizione, mentre il comfort di guida è esaltato da un telaio rigido e un baricentro basso che migliorano l’agilità e la sicurezza. Il Lexus NX 450h+ non solo ridefinisce il concetto di SUV ibrido plug-in, ma lo fa senza sacrificare spazio interno o capacità del bagagliaio, offrendo una soluzione premium per chi cerca sostenibilità e lusso.

SUV ibridi plug-in: la scelta ideale per una guida senza compromessi

I SUV ibridi plug-in uniscono sostenibilità, prestazioni e versatilità. Questi veicoli incarnano il futuro della mobilità perché permettono ai consumatori di ridurre la propria impronta ambientale senza rinunciare alla libertà e al piacere di guida.

