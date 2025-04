La doccia come oasi di pace e relax: i consigli utili per trasformare il bagno

Rilassarci e rigenerarci dopo una lunga e pesante giornata di lavoro è il regalo più bello che possiamo farci. Come? Con una doccia calda che ci permette di ritrovare le forze e riprendere le energie. È vero che l’emblema del relax è concedersi un bagno caldo in vasca con tanta schiuma, magari a luci soffuse, ma anche la doccia non è da meno.



Oggi, infatti, la vasca si sceglie sempre più raramente per arredare il bagno per questioni di praticità ma anche di spazio ma questo non vieta a nessuno di trasformare la doccia e dunque l’intera stanza del bagno in un’oasi di pace e relax.



Come? Con i giusti accorgimenti tutto è possibile. Non si tratta certo di un’impresa titanica. Iniziamo col dire che l’acqua che cade dall’alto sul corpo, a partire dalla nuca ed il volto, svolge un effetto rilassante e rigenerante. A questo c’è da aggiungere il ruolo svolto dal design degli spazi che viviamo. Oggi anche l’arredamento e le scelte cromatiche che si fanno per il bagno contribuiscono a determinare umore e sensazioni.



Ed ecco allora che la rigenerazione parte anche da questo, dalle nuances e dagli accostamenti che si scelgono per la doccia. Materiali dai colori chiari, vetri trasparenti e finiture bianche aiutano a raggiungere il rilassamento. Oltre a livello estetico, un bagno nuovo, anche minimal, ma composto nel modo giusto aiuta a rendere il momento della doccia intimo e rilassante.



Se si sta dunque pensando di ristrutturare il proprio bagno o riadattarlo per rinnovarlo e ridisegnarlo nel segno dell’accoglienza e del relax, non si può non tenere conto di questi elementi.



Come trasformare gli spazi? Ci sono alcune linee guida da tenere presenti nella scelta dei colori e dei materiali. Sicuramente le tinte bianche che danno luce e accoglienza non possono mancare come anche i toni del green che richiamano la potenza della natura, tra fiori e piante che fanno bene all’umore. Ci sono poi i toni del blu o del viola che concedono un effetto rilassante e armonizzante del box doccia.



Per il piatto doccia? Con il bianco non si sbaglia mai, optando per le diverse finiture che oggi si trovano in commercio: da quello in ceramica classico al modello slim, passando per il piatto doccia in resina o ad effetto pietra. Per la scelta si possono consultare tutte le possibili opzioni nella sezione dedicata ai piatti doccia di HomiYou, il riferimento online per l’arredo bagno che sa indirizzare e consigliare sulle migliori soluzioni del settore.



Sull’installazione del piatto doccia, ad esempio, quello a filo pavimento ha quasi surclassato il montaggio classico, mentre l’evoluzione della tecnologia dei materiali ha prodotto nuovi polimeri in grado di unire al meglio funzionalità, qualità ed estetica.



Se il piatto doccia bianco è troppo classico si può optare anche per quello colorato da unire ai soffioni integrati con luci a led che trasformano il getto d’acqua in una scia luminosa. Piccoli dettagli che arricchiscono l’arredamento e regalano all’ambiente un tono più sofisticato e accogliente.

