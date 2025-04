Malore su un catamarano a largo di Portisco, salvato un uomo

Paura su un catamarano a Portisco.

Paura su un catamarano a Portisco. Nel primo pomeriggio di oggi, la sala operativa della Guardia Costiera di Olbia ha coordinato i soccorsi per il trasbordo di una persona colta da malore a bordo dell’imbarcazione al largo. La chiamata radio Pan Pan veniva ricevuta dalla Sala operativa di Olbia per il tramite della stazione radio costiera di Roma Radio e nell’immediatezza, veniva disposta l’uscita del mezzo specializzato per il soccorso marittimo CP894 e chiesto l’intervento del personale sanitario del 118 che imbarcava nel sorgitore di Golfo Aranci.

Nonostante le avverse condizioni del mare, con un metro e mezzo d’onda, la motovedetta riusciva a raggiungere il mezzo in difficoltà e a eseguire il trasbordo del diportista nella vicina Marina di Portisco dove gli venivano prestate le opportune cure mediche

Il catamarano, di lunghezza di circa 15 metri, con 7 persone a bordo, battente bandiera svizzera, non era stato in grado di ormeggiare in autonomia presso la Marina di Portisco a causa delle avverse condizioni meteo-marine e pertanto, all’aggravarsi delle condizioni di salute del malcapitato, aveva lanciato il Pan Pan.

Raggiunta l’imbarcazione il personale della Guardia Costiera, coadiuvato dal personale del 118, eseguiva il trasbordo del diportista sulla propria unità, e alle ore 15.55 le operazioni di soccorso si concludevano con lo sbarco presso i pontili della Marina di Portisco dove attendeva una autoambulanza e personale della Guardia Costiera di Golfo Aranci per assistenza.

