Stufe a pellet: cosa sono e quali benefici offrono

La stagione invernale è ormai alle porte, e iniziare a pensare a nuove soluzioni per combattere il freddo in arrivo può rivelarsi saggio e lungimirante. Sono molte le famiglie che si affidano ancora al caro vecchio focolare, o quelle che fanno di condizionatori e termosifoni le loro ancore di salvezza in questo particolare periodo dell’anno, ma esistono altre soluzioni estremamente interessanti che occorre considerare per difendersi dal grande freddo.



Una di questa è indubbiamente rappresentata dalle stufe a pellet, elementi ormai da tempo apprezzati per le loro tante virtù.

Cosa sono le stufe a pellet?

La stufa a pellet è una particolare tipologia di macchinario che utilizza come combustibile per creare calore il pellet, ovvero una biomassa derivata dal legno che viene lavorata e proposta alla vendita in forma cilindrica.



Si tratta quindi di un combustibile ecologico e naturale, particolarmente apprezzato anche dai portabandiera della sostenibilità in quanto materiale che non solo viene ottenuto lavorando gli scarti del legno (quindi senza il bisogno di abbattere nuovi alberi), ma anche perché non inquina.



Trovare questa tipologia di stufa sul mercato è molto semplice, anche perché la sua offerta si estende anche online: su siti come https://climacal.it/, ad esempio, è possibile trovare degli splendidi modelli, ideali per qualsiasi ambiente domestico.

Perché utilizzare delle stufe a pellet

Uno dei primi benefici che derivano dall’uso di questo tipo di apparecchi risiede proprio nel pellet, e non soltanto per i motivi già citati in precedenza. Questo materiale contiene infatti una bassa percentuale di umidità che gli consente di bruciare più a lungo rispetto alla normale legna, ottimizzando cosi i consumi.



La stufa a pellet, inoltre, produce pochissime polveri e ceneri, motivo per il quale risulta essere molto facile da pulire. Essendo poi macchinari tecnologicamente al passo con i tempi, il loro sistema prevede delle comodissime funzioni di accensione, spegnimento e regolazione di temperatura e ventilazione programmabili.



Questi elementi si distinguono anche per il loro valore estetico, visto che nell’era moderna vengono considerati anche degli elementi d’arredo in grado di abbellire gli spazi. Il mercato offre una vasta gamma di modelli in grado di venire incontro a qualsiasi esigenza di natura stilistica, che vi consentirà di creare un match perfetto con l’ambiente e l’arredamento di casa.



L’installazione di questa tipologia d’impianti, infine, permette di approfittare delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus che consentono di recuperare molto del denaro investito per l’acquisto: un fattore certamente da considerare e che può rivelarsi un elemento vantaggiosissimo per molte famiglie.

Il valore ecologico

È importante soffermarsi anche su quello che è il valore ecologico di questi prodotti, visto che la sostenibilità ricopre un ruolo cruciale nell’epoca moderna. Come anticipato in precedenza ilpelletè un combustibile completamente naturale, che impatta pochissimo sull’ambiente e che viene ricavato dagli scarti, motivo per il quale il suo utilizzo non grava nemmeno sul verde.



Acquistare una stufa di questo tipo vuol dire non soltanto avere a disposizione un impianto di riscaldamento qualitativamente alto e duraturo, ma anche avere a cuore la salute e il futuro del pianeta, ormai quasi arrivato a un drammatico conto alla rovescia.

