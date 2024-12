Raccolta alimentare, grande successo per la Cittadella della Carità

La raccolta alimentare a La Maddalena.

La raccolta alimentare organizzata sabato 7 dicembre a La Maddalena ha raggiunto oltre 4.400 chilogrammi di donazioni per la Cittadella della Carità, superando i risultati del 2023 e del 2022.

La solidarietà sull’isola si è dimostrata eccezionale, con il contributo di volontari, studenti delle scuole superiori, il Comitato Feste Patronali e dipendenti dell’Ente Parco Nazionale. Coinvolti anche Protezione Civile e Ordine di Malta.

Sono stati raccolti alimenti e beni essenziali, come pasta, olio, latte, biscotti, pannolini e detergenti. La Cittadella, attiva dal 2021 e intitolata a Padre Pio, continua a essere un punto di riferimento per chi è in difficoltà.

