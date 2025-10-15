I 5 posti migliori dove ammirare la magia del foliage in Gallura

I migliori itinerari per il foliage d’autunno in Gallura e dintorni.

Quando si parla di foliage la mente corre subito alle grandi foreste del Nord America o ai paesaggi alpini infiammati dai colori dell’autunno: eppure, anche in Sardegna, e in particolare in Gallura, è possibile vivere questa esperienza suggestiva e sorprendente. La Gallura è nota soprattutto per le spiagge bianche, il mare trasparente e la mondanità della Costa Smeralda, ma in autunno rivela un volto diverso: quello di una terra ricca di boschi, vallate, montagne granitiche e piccoli borghi che si colorano di rosso, arancio e giallo.

Il foliage in Gallura è un fenomeno ancora poco conosciuto dal grande pubblico, ma che sta attirando sempre più appassionati di fotografia, trekking e turismo slow. Qui il clima mite prolunga la stagione delle escursioni, permettendo di scoprire angoli autentici lontani dalla folla estiva. Camminando tra i boschi di sughere, castagni e lecci si possono osservare contrasti cromatici affascinanti: le chiome che si tingono di colori caldi, il granito rosa che riflette la luce del sole basso e, sullo sfondo, l’azzurro intenso del cielo d’autunno.

Visitare la Gallura in questa stagione significa anche riscoprire le sue tradizioni. I borghi interni come Tempio Pausania, Aggius o Calangianus offrono atmosfere raccolte, sagre dedicate ai prodotti del bosco – castagne, funghi, vino novello – e la possibilità di un contatto diretto con la comunità locale. È un turismo esperienziale che unisce natura, cultura e gastronomia.

In questo articolo esploreremo i cinque luoghi migliori dove ammirare il foliage in Gallura: mete facilmente raggiungibili, adatte sia agli escursionisti più allenati che alle famiglie in cerca di passeggiate rilassanti. Dai boschi del Limbara alle foreste di castagno, passando per i sentieri panoramici e i borghi storici, scopriremo come la Sardegna possa sorprendere non solo in estate, ma anche durante i mesi autunnali.

1. Monte Limbara: il cuore verde della Gallura.

Il massiccio del Limbara, con i suoi oltre 1.300 metri di altitudine, è il polmone verde della Gallura e una delle mete migliori per ammirare il foliage. I boschi misti di conifere, lecci e castagni si accendono di colori vibranti tra ottobre e novembre. Qui è possibile percorrere numerosi sentieri segnalati, ideali per trekking e passeggiate fotografiche. Le rocce granitiche modellate dal vento fanno da cornice naturale, creando scenari spettacolari. Non mancano aree attrezzate per picnic e punti panoramici da cui ammirare tutta la Gallura fino al mare.

2. Tempio Pausania e i suoi boschi di castagno.

Conosciuta come la “città di pietra”, Tempio Pausania è anche il centro principale per vivere l’autunno in Gallura. I boschi che circondano il paese, in particolare quelli di castagno, regalano uno degli spettacoli di foliage più intensi dell’isola. A ottobre si svolge la tradizionale “Sagra della Castagna”, occasione perfetta per unire escursioni nei boschi a degustazioni di prodotti tipici. Le foglie che cadono creano tappeti dorati lungo i sentieri, trasformando ogni passeggiata in un’esperienza sensoriale.

3. Aggius e la Valle della Luna.

Il borgo di Aggius è famoso per la sua autenticità e per il paesaggio granitico della Valle della Luna. In autunno i boschi circostanti si tingono di rosso e giallo, mentre i massi ciclopici assumono tonalità calde al tramonto. È una meta ideale per chi ama unire natura e cultura: dopo una passeggiata tra i sentieri del foliage, è possibile visitare il Museo del Banditismo e il MEOC, dedicato all’arte e alle tradizioni galluresi. Aggius è anche uno dei borghi più belli d’Italia, e in autunno offre un’atmosfera particolarmente suggestiva.

4. Calangianus e le sugherete.

Calangianus è considerata la capitale del sughero, ma in autunno si trasforma in una delle mete più affascinanti per chi cerca foliage in Gallura. Le vaste sugherete che circondano il paese assumono sfumature calde e sorprendenti. Le passeggiate tra gli alberi offrono non solo la possibilità di ammirare i colori autunnali, ma anche di scoprire la storia della lavorazione del sughero, un’attività profondamente radicata nell’identità locale. Ottima meta anche per escursioni enogastronomiche legate ai vini della zona.

5. Luras e gli ulivi millenari.

Il borgo di Luras custodisce alcuni degli ulivi più antichi d’Europa, veri e propri monumenti naturali. Pur non offrendo un foliage tradizionale, l’autunno regala qui una bellezza unica: i colori del bosco circostante, uniti alla maestosità degli ulivi secolari, creano un paesaggio dal fascino primordiale. Le colline intorno a Luras sono ricche di vigneti e boschi misti che in ottobre e novembre si tingono di giallo e arancio, offrendo scorci fotografici indimenticabili.

Il foliage in Gallura.

Il foliage in Gallura è un’esperienza da non perdere per chi ama la natura, la fotografia e i viaggi fuori stagione. Lontano dai ritmi frenetici estivi, l’autunno sardo offre colori, profumi e atmosfere che raccontano un’altra Sardegna: intima, autentica e sorprendente. Dalla maestosità del Limbara alla quiete dei borghi storici, ogni tappa regala emozioni uniche. Pianificare un viaggio in Gallura in autunno significa riscoprire un territorio che non smette mai di stupire, stagione dopo stagione.

