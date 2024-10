Circuito Sepang: caratteristiche del tracciato e albo d’oro

Il circuito di Sepang è posto a pochi chilometri dalla bellissima capitale malese Kuala Lumpur ed è da anni una delle tappe più rappresentative del motomondiale, imprescindibile per i tifosi di tutto il mondo. Inaugurato nel 1999 è diventato famoso grazie a una combinazione unica di complessità tecnica e velocità raggiunte, una delle tappe preferite anche dai piloti stessi.



Sepang è uno circuito che ha fatto della modernità e della complessità il suo marchio di fabbrica, con caratteristiche pensate appositamente per mettere alla prova le capacità fisiche e tecniche dei piloti della MotoGp. Scopriamo adesso qualche curiosità di questo tracciato. Per tutti gli approfondimenti specifici su MotoGp e Superbike consigliamo anche di seguire le news di https://www.motosprint.it/.

Sepang: le caratteristiche uniche del tracciato malese

Sepang è un circuito moderno, progettato per offrire una distribuzione bilanciata tra rettilinei e curve, ideale per esaltare le prestazioni sia delle moto che dei piloti. Questa configurazione consente di mettere alla prova la velocità delle moto e le abilità di guida dei piloti. Con le sue 15 curve – 10 a destra e 5 a sinistra – il tracciato richiede un elevato livello di equilibrio e stabilità, soprattutto durante le staccate.



Il circuito presenta due lunghi rettilinei: uno subito dopo la partenza, che porta alla prima curva, e un altro verso la fine del giro, conducendo a una stretta curva a gomito finale, teatro di numerosi sorpassi e manovre decisive nel corso degli anni. Inoltre, uno degli aspetti più interessanti del tracciato è la sua ampiezza, che in alcuni punti raggiunge i 16 metri, permettendo ai piloti di provare traiettorie diverse e rendendo le gare particolarmente emozionanti e dinamiche.

Quali sfide affrontano i campioni MotoGp a Sepang?

Oltre alla difficoltà specifica del tracciato, i piloti della MotoGP devono affrontare un caldo opprimente e un’elevata umidità: due condizioni climatiche che mettono a dura prova la resistenza fisica dei professionisti e rendono questa gara una delle più impegnative del calendario. Oltre al clima, anche la conformazione del circuito richiede una gestione ottimale dell’usura delle gomme e del sistema frenante. Le forti decelerazioni necessarie per affrontare curve come la curva 9 rappresentano una sfida significativa sia per i freni sia per la tenuta fisica dei piloti.

Albo d’oro del circuito di Sepang

Nel corso degli anni, il Circuito di Sepang è stato teatro di battaglie epiche e prestazioni straordinarie. Ecco un breve riassunto del suo albo d’oro:



Valentino Rossi ha lasciato un’impronta indelebile su questa pista, conquistando sei vittorie nella classe regina. Particolarmente memorabile fu la gara del 2010, dove l’italiano vinse in condizioni climatiche difficili, dimostrando una determinazione straordinaria.



Anche Marc Márquez ha dominato a Sepang: nel 2019, lo spagnolo offrì una prestazione magistrale, assicurandosi una vittoria decisiva che consolidò ulteriormente il suo status di campione.



Jorge Lorenzo visse momenti di gloria su questo circuito, con vittorie che evidenziarono la sua capacità di gestire la pressione su una pista tra le più impegnative del calendario. Le sue battaglie con Rossi furono particolarmente intense, soprattutto nella controversa stagione 2015, quando una collisione tra i due durante il Gran Premio della Malesia entrò nella storia del MotoGP.



Negli ultimi anni, piloti come Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia hanno mostrato grande competitività a Sepang. In sintesi, Sepang resta un circuito imperdibile per gli appassionati, capace di offrire gare spettacolari e sfide strategiche, anche grazie a condizioni climatiche imprevedibili che mettono a dura prova piloti e team.

