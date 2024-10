Il codice fiscale: un’identità unica per ogni cittadino

Il codice fiscale è un codice alfanumerico di 16 caratteri assegnato a ogni cittadino italiano dalla nascita. È un po’ come una “carta d’identità” numerica, unica e personale, che ti accompagna per tutta la vita.



Il codice fiscale è indispensabile per interagire con lo Stato e con le amministrazioni pubbliche. Inoltre serve per aprire un conto in banca, ricevere una fattura elettronica, accedere ai servizi sanitari (tramite la Tessera Sanitaria) e in generale a sottoscrivere contratti.



Il codice fiscale viene utilizzato per identificare univocamente i cittadini italiani e i cittadini stranieri residenti in Italia. Ecco come si calcola:



1. Cognome (3 caratteri): Le prime tre lettere sono ottenute dalle consonanti del cognome. Se ci sono meno di tre consonanti, si utilizzano le vocali in ordine di apparizione. Se il cognome ha meno di tre lettere, si aggiunge la lettera “X” per completare.



2. Nome (3 caratteri): I successivi tre caratteri provengono dal nome, utilizzando la prima, la terza e la quarta consonante. Anche qui, se non ci sono abbastanza consonanti, si usano le vocali.



3. Anno di nascita (2 cifre): Si prendono le ultime due cifre dell’anno di nascita.



4. Mese di nascita (1 lettera): Un carattere rappresenta il mese di nascita: A per Gennaio, B per Febbraio, C per Marzo, D per Aprile, E per Maggio, H per Giugno, L per Luglio, M per Agosto, P per Settembre, R per Ottobre, S per Novembre e T per Dicembre.



5. Giorno di nascita (2 cifre): Per gli uomini, si utilizza il giorno di nascita; per le donne, si aggiungono 40 al giorno di nascita (ad esempio, una donna nata l’8 del mese avrà 48).



6. Comune di nascita (4 caratteri): Un codice ISTAT formato da una lettera e 3 numeri che identifica il comune o lo stato estero di nascita.



7. Carattere di controllo (1 carattere): L’ultimo carattere è calcolato attraverso un algoritmo che verifica la correttezza del codice fiscale.



È possibile calcolare il codice fiscale anche online utilizzando vari strumenti disponibili su siti web dedicati come ad esempio codicefiscale.it dove basta inserire i dati richiesti per ottenere il codice in modo automatico e poterlo stampare o salvare per averlo a portata di mano in caso di necessità.



Il codice fiscale viene assegnato automaticamente alla nascita e viene riportato sulla tua tessera sanitaria. Se lo hai smarrito, puoi richiederlo all’Agenzia delle Entrate.



Il codice fiscale è uno strumento fondamentale per la tua vita. È un’identità numerica che ti accompagna sempre e che ti permette di svolgere tutte le pratiche amministrative di cui hai bisogno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui