Dal Qatar smentiscono la cessione della Costa Smeralda e annunciano investimenti

“Qatar Investment Authority non sta perseguendo alcun piano di dismissione dell’investimento in Costa Smeralda” assicura Mario Ferraro. Il ceo di Smeralda Holding, società controllata da Qatar investment authority (Qia), smentisce le notizie circolate nei giorni scorsi che vedrebbero vicino il passaggio al magnate francese Bernard Arnault. Da Porto Cervo ridimensionano la questione, specificando che l’accordo siglato con Lvmh riguarda solo la gestione del Pitrizza e del Romazzino. “Desidero chiarire, a nome della Proprietà, che Qatar Investment Authority non sta perseguendo alcun piano di dismissione dell’investimento in Costa Smeralda”, assicura Ferraro.

L’accordo siglato con Lvmh

Il numero uno della società che controlla l’impero creato dall’Aga Khan spiega la situazione. “QIA – sin dalla acquisizione, avvenuta nel 2012 – ha dimostrato di essere un investitore con una prospettiva di lungo termine, realizzando importanti investimenti, garantendo uno sviluppo strategico della Costa Smeralda e creando valore per la comunità locale e l’economia del territorio. Gli eccellenti risultati conseguiti negli ultimi anni incoraggiano l’Azionista a proseguire ancor di più lungo questo percorso e a pianificare ulteriori importanti investimenti per arricchire e differenziare ulteriormente la nostra offerta nei prossimi anni”.

Gli investimenti per il futuro

“Con questa finalità, tra i molti progetti, è stata siglata una partnership strategica con il gruppo LVMH focalizzata unicamente sulla gestione dell’hotel Pitrizza e Romazzino sotto i marchi Cheval Blanc e Belmond, che sono tra i più esclusivi brand alberghieri del mondo, ma la proprietà di queste strutture, così come delle altre, rimane saldamente nelle nostre mani. A dimostrazione dell’impegno a lungo termine che Qatar Investment Authority ha assunto in Sardegna, nei prossimi anni riqualificheremo gli Hotel Pitrizza, Romazzino e Cervo e convertiremo il Cervo Tennis Club in un Boutique Hotel. Abbiamo anche appena firmato un accordo con il gruppo Langosteria per aprire un loro outpost a Porto Cervo nel 2026 e presto saremo pronti per annunciare altri nuovi progetti”.



“Ribadisco quindi con fermezza – conclude Mario Ferraro – che Qatar Investment Authority non ha alcun piano di disinvestimento in Costa Smeralda, e che invece guarda con entusiasmo al futuro, desideroso di consolidare la sua presenza in Sardegna e di sostenere per molti anni ancora una comunità a cui è profondamente legato. Desidero infine – solo per trasparenza – chiarire che non vi è alcun legame tra la nostra società, Smeralda Holding, e il Mater Olbia essendo due investimenti distinti e separati che fanno capo a entità societarie diverse, non collegate a Qatar Investment Authority”.

