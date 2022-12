Come fare l’albero di Natale: ecco i trucchi per l’addobbo ideale

Come fare l’albero di Natale

Fare l’albero di Natale è il primo momento di festa ed è in grado di trasformare l’atmosfera di una casa. Ci si può sbizzarrire in tanti modi, ma qua ci sono un po’ di trucchi e consigli per fare le scelte giuste e ottenere il miglior risultato. Il primo passo è proprio quello della scelta dell’albero. Si può puntare su quello vero, principalmente abete, ma sempre con un po’ di attenzione verso il venditore e le certificazioni in modo da affidarsi alla giunta filiera che rispetta le certificazioni e il rimboschimento.

Chi non ama gli aghi sul pavimento può affidarsi all’ampia gamma di alberi finti. Il suggerimento principale, per arrivare un addobbo ottimale, è che i rami siano folti. Oppure, in caso siano radi, si possono aggiungere ulteriori rami per riempire gli spazi. Con queste condizioni, l’albero di Natale ci permetterà di trasmettere maggiore calore una volta aggiunti colori e luci.

Scelta delle luci natalizie

Il passo successivo per addobbare correttamente l’albero di natale consiste nella scelta delle luci, elemento chiave per un risultato ottimo. Nello specifico, è possibile selezionare delle luci LED che risparmiano energia dato il loro basso consumo. E’ bene selezionare dei prodotti aventi un filo di alimentazione sufficientemente lungo.

Se i fili non sono di proprio gusto allora si possono scegliere delle luci a batteria. Sono presenti svariate tipologie di luci natalizie da poter utilizzare per il proprio albero, adatte per qualsiasi esigenza o preferenza: hanno sia luci fredde sia luci calde e presentano svariate forme, come quelle a stelle, lampadine o fiocchi di neve.

Questa scelta è puramente estetica e dipende sia dall’albero scelto sia dai propri gusti personali. Per distribuire correttamente le luci natalizie si consiglia di svolgere un lavoro uniforme: in particolare, si raccomanda di far scorrere il filo a partire dal tronco per poi raggiungere direttamente la punta del ramo, tornare quindi al punto iniziale e proseguire con il ramo successivo. Questo trucchetto crea un effetto di profondità maggiore.

Come sistemare gli addobbi natalizi

Una delle regole basi per addobbare in modo corretto il proprio albero di Natale consiste nell’evitare di disporle in fila, sia in orizzontale sia in verticale. I decori simili alle palline o uguali ad essi devono essere disposti in maniera apparentemente casuale, seppur omogenea.

Si consiglia infatti di verificare che nei lati visibili dell’albero vi siano le giuste quantità di addobbi. E’ bene anche evitare di riporre gli addobbi di grandi dimensioni nei rami più bassi e quelli più piccoli nei punti alti. Le prime tipologie di decorazioni devono infatti essere disposte sull’intera struttura dell’albero, mentre le più piccole devono stare per la maggior parte nel mezzo.

Precisamente, gli addobbi di piccole dimensioni devono stare non solo nelle punte dei rami ma anche più in profondità. Si raccomanda anche di utilizzare decorazioni uguali, anche se di differente stile, devono almeno esservi delle copie tra di loro. Questo dona un senso di continuità e di ordine. Per facilitare il lavoro è possibile comprare direttamente delle confezioni degli addobbi che più si aggradano, simili per colori e stili.

Addobbi fai da te

Infine, per addobbare il proprio albero di Natale è possibile fare affidamento sul fai da te. La loro progettazione e costruzione è un ottimo modo non solo per intrattenere i più piccoli ma anche per sbizzarrirsi con la creatività. E’ possibile appendere sia i bastoncini tradizionali di zucchero sia dei biscotti allo zenzero fatti direttamente in casa.

Inoltre, sono molto quotati anche dei bigliettini che includono parenti e amici, e i loro desideri per il prossimo anno. Le decorazioni più classiche sono invece quelle realizzate completamente a mano e che richiedono più tempo, ma che possono essere riutilizzate al prossimo anno se ben conservate, quali: stoffa, carta pesta, argilla e fimo.

Colori corretti per gli addobbi di Natale

I colori degli addobbi sono degli elementi fondamentali. E’ possibile selezionare delle decorazioni dai colori tradizionali, quali oro, rosso o total white, oppure quelli più originali e moderni che prevedono colori più scuri e pastello, quali bronzo, nero e marrone. Seppure si possa pensare che gli addobbi tradizionali siano alquanto scontati, in realtà i colori oro e rosso sono tutt’oggi molto quotati. E’ anche possibile utilizzare decorazioni a forma di animali, oppure pigne, fiori e bacche.

Se invece si preferiscono degli addobbi eleganti si può puntare sul total white, il quale starebbe ancora meglio su un albero del tutto bianco. Agli addobbi si possono anche aggiungere dei fiori luminosi, possibilmente costituiti da brillantini e pietre. Se infine si aggiungono molte luci dalla tonalità fredda il risultato sarà sicuramente splendido. Infine, si consiglia anche di utilizzare un albero di Natale del tutto innevato da poter mettere nel proprio giardino. Se non è stato comperato già pronto è possibile spruzzare della neve artificiale.

